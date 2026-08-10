Jorge Rial rompió el silencio tras los rumores de romance y su declaración fue contundente: "Soy un hombre..."

Marina Calabró dialogó con Jorge Rial luego de la noticia que revelaron en Puro Show y fue tajante con respecto al tema.

Fernanda Iglesias contó en Puro Show (El Trece) que Jorge Rial apostó nuevamente al amor tras la separación. Según las declaraciones de la panelista, el periodista la conoció en el mes de mayo y desde ese momento comenzaron a conocerse.

"Lucía Alsogaray es una chica que tiene, creo, casi 50 años y ella junto a su mamá regentean la Casa del Habano de Argentina". De hecho, Rial la entrevistó en el programa que tiene junto a Viviana Canosa en Carnaval Stream.

Marina Calabró quedó sorprendida por la noticia y decidió escribirle al conductor. En el programa Primicias Ya decidió dar a conocer los detalles de la charla y las declaraciones del periodista fueron contundentes sobre este supuesto romance.

Jorge Rial rompió el silencio en medio de los rumores de romance "Le dije: "Tenés nueva novia" y me pone: "Ja, varias. Soy un hombre que, por ejemplo, este fin de semana estuvo en su casa solo con su perra sin ver a nadie, se separó Sabrina Rojas, esa es la noticia", expresó el conductor sobre la información brindada por Fernanda Iglesias.