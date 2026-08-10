Afirman que Jorge Rial apostó al amor tras su separación: quién es la mujer que habría conquistado su corazón

En el programa Puro Show revelaron todos los detalles de la nueva historia de amor que tiene como protagonista a Jorge Rial.

Jorge Rial anunció meses atrás la separación con María del Mar, la joven escritora colombiana con la que se encontraba en pareja. Luego de esto, se filtró una imagen con una mujer en un aeropuerto y finalmente en Puro Show revelaron el nuevo supuesto que habría comenzado el conductor.

Fernanda Iglesias fue quien comenzó a contar las novedades sobre esta nueva relación del periodista: "Vamos a contar quién es la mujer que acompaña a Jorge Rial. Esto es muy jugoso", comenzó diciendo.

La panelista del ciclo de El Trece comentó que "él se separa de la chica colombiana en abril, pero en mayo ya está con esta chica". También dejó en claro que quien habría conquistado el corazón de Rial es médica y sommelier de habanos.

Jorge Rial estaría nuevamente en pareja y revelaron detalles Posteriormente, dio el nombre de la mujer: "Lucía Alsogaray es una chica que tiene, creo, casi 50 años y ella junto a su mamá regentean la Casa del Habano de Argentina". De hecho, Rial la entrevistó en el programa que tiene junto a Viviana Canosa en Carnaval Stream.