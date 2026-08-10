Ricardo Montaner conmovió a todos al hablar de Jorge Messi en medio de su show: "Oré por él y por su familia"

Ricardo Montaner emocionó a todos sus fans al hablar sobre Jorge Messi quien tristemente falleció el 8 de agosto en Rosario.

Ricardo Montaner fue una de las figuras que se expresó públicamente tras el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel. El artista compartió un posteo en sus redes sociales y horas después frenó su show en Colombia para dedicarle unas hermosas palabras.

"Pido por dos cosas: la primera, por los familiares, más que nada de un amigo que partió a la presencia del Señor y que hoy está en el cielo. Tenía la misma edad que yo y nos habíamos hecho muy cercanos", comenzó diciendo sobre el vínculo que tuvo con Jorge Messi.

Luego, agregó: "Tuve tiempo de hablarle de la palabra, de hablarle del Señor y de decirle que él es el que manda, que él es el que lleva el control de todo. Después de pelear contra una enfermedad y contra sus propias esperanzas... Después de una dura batalla, partió a la presencia del Señor".

Ricardo Montaner habló sobre Jorge Messi en medio de su show y conmovió a todos "Oré por él y oré por su familia. Los tiempos de Dios son de verdad los propios, los perfectos, los maravillosos y los que tienen que ser", comentó Montaner ante su público visiblemente conmovido.