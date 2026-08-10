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Ricardo Montaner conmovió a todos al hablar de Jorge Messi en medio de su show: "Oré por él y por su familia"

Ricardo Montaner emocionó a todos sus fans al hablar sobre Jorge Messi quien tristemente falleció el 8 de agosto en Rosario.

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El artista se mostró muy triste por la partida de Jorge Messi.

El artista se mostró muy triste por la partida de Jorge Messi.

Foto: captura de video/ Telefe. 

Ricardo Montaner fue una de las figuras que se expresó públicamente tras el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel. El artista compartió un posteo en sus redes sociales y horas después frenó su show en Colombia para dedicarle unas hermosas palabras.

"Pido por dos cosas: la primera, por los familiares, más que nada de un amigo que partió a la presencia del Señor y que hoy está en el cielo. Tenía la misma edad que yo y nos habíamos hecho muy cercanos", comenzó diciendo sobre el vínculo que tuvo con Jorge Messi.

Luego, agregó: "Tuve tiempo de hablarle de la palabra, de hablarle del Señor y de decirle que él es el que manda, que él es el que lleva el control de todo. Después de pelear contra una enfermedad y contra sus propias esperanzas... Después de una dura batalla, partió a la presencia del Señor".

Ricardo Montaner habló sobre Jorge Messi en medio de su show y conmovió a todos

"Oré por él y oré por su familia. Los tiempos de Dios son de verdad los propios, los perfectos, los maravillosos y los que tienen que ser", comentó Montaner ante su público visiblemente conmovido.

Esto se dio el pasado 8 de agosto en el Centro de Eventos Puerta de Oro, en Barranquilla, en el marco de su gira internacional "El último regreso". En el posteo que realizó incluyó además a Abelardo de la Espriella, actual presidente de Colombia, y le pidió públicamente su apoyo para ayudar al pueblo venezolano.

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