Emily Ceco rompió el silencio tras el supuesto romance con Roberto García Moritán
Emily Ceco dialogó con el programa Infama tras la información que compartieron en LAM, ciclo conducido por Ángel de Brito.
La semana pasada comentaron en LAM que Roberto García Moritán y Emily Ceco estaban comenzando un romance. La información fue acompañada por un video donde se los vio caminando juntos y la joven decidió salir a hablar para aclarar lo que realmente sucede.
En una nota con Infama (canal América), la joven decidió hablar a fondo sobre las imágenes que circularon y fue contundente al referirse a lo que sucede con Roberto García Moritán: "No estoy saliendo con Roberto, no estoy de novia con él. Buena onda, pero nada más".
"Nos estamos vinculando, pero no como pareja. Estábamos tratando de vincularnos políticamente y creo que después de esto no va a pasar más nada", sostuvo la ex Love Is Blind y subrayó que jamás se dieron un beso.
Emily Ceco negó el romance con Roberto García Moritán: su palabra
Respecto al vínculo político, Emily comentó que "queríamos desarrollar eso en persona y para que no se genere nada público, elegimos un punto medio y terminamos yendo a su casa para que no se crea que estamos saliendo".
Sobre García Moritán, ella dejó muy en claro que "no es un hombre desagradable, pero no es mi estilo" y subrayó que por parte del exmarido de Pampita no hubo ninguna intención romántica.