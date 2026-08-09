La drástica decisión que tomó La Joaqui luego de separarse de Luck Ra: "Necesito tiempo"

La Joaqui tomó una tajante decisión luego de las versiones que comenzaron a circular en los diferentes programas de espectáculos.

La Joaqui compartió un nuevo comunicado en sus redes sociales tras las versiones que circularon en los programas de espectáculos. Todo surgió luego de que se señaló a Tuli Acosta como el motivo de la separación con Luck Ra.

Ante esto, la cantante tomó una fuerte decisión que involucra a los medios de comunicación: "Estoy atravesando un proceso de separación que no me esperaba, y eso hizo que no pudiera prepararme para actuar como si nada hubiera pasado", comenzó escribiendo.

"Como cualquier persona, necesito tiempo para acomodar lo que siento. La diferencia es que, por mi trabajo, muchas veces me toca vivir estos procesos de manera pública y con compromisos laborales que ya estaban asumidos y que no podíamos cancelar. Porque además de ser sensible, también entiendo el valor de la responsabilidad", comunicó.

La Joaqui suspenderá las notas que tenía pactadas: el comunicado oficial La Joaqui suspenderá notas en medio de la separación con Luck Ra. Instagram: @lajoaqui. También aclaró que, a diferencia de los shows que seguirán tal cual estaban organizados, suspenderá "las notas y apariciones que teníamos previstas durante este mes". Esto sorprendió a todos y rápidamente se viralizó.