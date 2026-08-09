La fuerte confesión de La Joaqui sobre Tuli Acosta y Luck Ra que sorprendió a Andy Kusnetzoff: "Para ellos..."

La Joaqui fue invitada a PH, Podemos Hablar, en medio del difícil momento que está pasando tras separarse del artista.

La separación de Luck Ra y La Joaqui sigue acaparando los principales portales y programas de espectáculos. En el debut del nuevo ciclo de PH, Podemos Hablar, la artista fue invitada y compartió una declaración que sorprendió al resto de los famosos y hasta al propio conductor.

"Tuvimos una situación que a mí me afligió de más, me dolió y me sentí incomprendida. Algo que para él no era tan grave, a mí me estaba doliendo muchísimo", comenzó diciendo la cantante sobre la separación.

Respecto a Tuli Acosta, La Joaqui comentó que "yo no dudo de la amistad de ellos, son re amigos. Solo siento que la confianza de mejores amigos, cuando entra en una pareja, hay límites que tal vez para nosotros los adultos son obvios y que tal vez para ellos no lo eran".

La Joaqui habló sobre la relación de amistad entre Luck Ra y La Joaqui "Yo no pienso que ellos hayan actuado conmigo desde la maldad, pienso que actuaron para ellos y se olvidaron de que a mí me podía doler", sentenció La Joaqui sobre la amistad entre Tuli y Luck Ra.