¡Furioso! Roberto García Moritán destrozó a la prensa tras los rumores de romance y no tuvo pelos en la lengua: "Mala leche"

El exfuncionario utilizó sus redes sociales para desmentir categóricamente las versiones que lo vinculaban con las figuras del medio.

El exfuncionario apuntó contra los ciclos de espectáculos por la información difundida. / Captura video instagram

Las versiones sobre la vida sentimental de Roberto García Moritán sumaron un capítulo de altísima tensión. Luego de que en el programa LAM aseguraran que mantenía acercamientos amorosos con Emily Ceco y Virginia Gallardo, el exfuncionario decidió salir al cruce.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, el economista negó de manera contundente cualquier tipo de relación y apuntó directamente contra los programas de espectáculos.

Moritán explotó por los aires Visiblemente molesto, la expareja de Pampita criticó el tratamiento mediático de su privacidad. "Qué triste tiene que ser tu realidad para que tu vida profesional se centre en hablar de otros diciendo mentiras y tirando mier… todo el tiempo", expresó ante sus seguidores.

Roberto García Moritán fue visto con Emily Ceco y crecieron los rumores de romance. Foto: captura de video TV Pública / Bondi Live. En esa misma línea, continuó con sus cuestionamientos hacia quienes instalaron la información. "Qué triste hacer de tu vida el hablar mal de otras personas, pobre gente, Dios mío", manifestó durante la transmisión.

Más allá de lo personal, el dirigente aprovechó la oportunidad para referirse a sus próximos proyectos en el ámbito público. Según ratificó, buscará competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.