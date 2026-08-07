¡Furioso! Roberto García Moritán destrozó a la prensa tras los rumores de romance y no tuvo pelos en la lengua: "Mala leche"
El exfuncionario utilizó sus redes sociales para desmentir categóricamente las versiones que lo vinculaban con las figuras del medio.
Las versiones sobre la vida sentimental de Roberto García Moritán sumaron un capítulo de altísima tensión. Luego de que en el programa LAM aseguraran que mantenía acercamientos amorosos con Emily Ceco y Virginia Gallardo, el exfuncionario decidió salir al cruce.
A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, el economista negó de manera contundente cualquier tipo de relación y apuntó directamente contra los programas de espectáculos.
Moritán explotó por los aires
Visiblemente molesto, la expareja de Pampita criticó el tratamiento mediático de su privacidad. "Qué triste tiene que ser tu realidad para que tu vida profesional se centre en hablar de otros diciendo mentiras y tirando mier… todo el tiempo", expresó ante sus seguidores.
En esa misma línea, continuó con sus cuestionamientos hacia quienes instalaron la información. "Qué triste hacer de tu vida el hablar mal de otras personas, pobre gente, Dios mío", manifestó durante la transmisión.
Más allá de lo personal, el dirigente aprovechó la oportunidad para referirse a sus próximos proyectos en el ámbito público. Según ratificó, buscará competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
"Se van a querer matar por toda esa mala leche con la que hablan de mí y mi familia, y cómo inventan situaciones", advirtió con firmeza sobre las versiones circulantes.
Para concluir su descargo, ironizó sobre la cobertura periodística antes de remarcar su situación amorosa. "Voy a competir el año que viene en el Partido Demócrata Progresista. Háganme mucha mala prensa. Estoy soltero. Dedíquense a sus vidas", remató.