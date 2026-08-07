Subida al techo de su auto: Rosalía descontroló a sus fans en plena calle de Palermo antes de dejar el país

Tras días marcados por controversias digitales, la cantante cerró su estadía en el país con un eufórico encuentro callejero.

La artista festejó junto a sus seguidores sobre la avenida Juan B. Justo en Palermo. / Captura X

La estadía de Rosalía en la Argentina sumó un capítulo final inolvidable en las calles porteñas. A pocas cuadras del estadio donde brindó sus cuatro recitales, la cantante española sorprendió al detener la marcha de su vehículo para reencontrarse cara a cara con sus fanáticos.

El último encuentro de Rosalía con sus fans argentinos La escena ocurrió sobre la avenida Juan B. Justo, donde una multitud rodeó el automóvil de la intérprete al advertir su presencia. Lejos de esquivar el contacto, la artista decidió subirse al techo del coche para saludar, levantar los brazos y repartir gestos de afecto entre la multitud.

El emotivo episodio marcó el cierre de una visita atravesada tanto por el fervor popular como por la controversia. Días antes de su llegada a suelo argentino, una polémica en plataformas digitales había generado incertidumbre y opiniones divididas entre parte de sus seguidores.

Los debates sobre una publicación compartida en sus perfiles oficiales multiplicaron las discusiones en internet. Sin embargo, la respuesta del público en cada una de sus presentaciones en vivo terminó por despejar cualquier tipo de tensión previa.

Decenas de jóvenes se agolparon alrededor del coche para inmortalizar el momento en sus celulares. Captura video X Con la música como punto de unión, el encuentro en la vía pública reconfirmó el sólido vínculo emocional que mantiene la catalana con sus admiradores locales.