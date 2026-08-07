Luego de la polémica, así apareció la Rosalía para saludar a sus fans

La cantante española, Rosalía, sorprendió en Buenos Aires con un atuendo de transparencias. No te pierdas las fotos en la nota.

Rosalía convirtió una salida nocturna por Palermo en toda una aparición de moda. La cantante española deslumbró con un look de transparencias que encantó a sus seguidores.

El vestido era de un largo midi y estaba confeccionado con encaje blanco de motivos florales, que se superponía con una capa translúcida de aspecto vinílico, siendo este un recurso que transforma la tela clásica y juega con texturas opuestas. En cuanto al calzado, lució unas bailarinas negras de suela baja, que contrastó con la sensualidad del vestido.

El cabello lo llevó suelto, con rizos naturales y mechas rubias en la parte delantera enmarcando su rostro, mientras que el maquillaje suave dejó todo el protagonismo en manos de las transparencias.

La salida ocurrió durante su estadía en Buenos Aires, y a pesar de su intensa agenda, la artista encontró tiempo para disfrutar de la gastronomía local y saludar a los fans que la esperaban.