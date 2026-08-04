La Joaqui se confesó con Rosalía y reveló cómo Luck Ra rompió la relación: "Casamiento"

La artista cerró su tercera fecha en Buenos Aires y La Joaqui fue la protagonista del confesionario: el duro relato sobre el fin de la relación.

La tercera y última noche de Rosalía culminó con una gran corona. El segmento del "confesionario" tuvo las visitas de Ángela Torres en la primera fecha y Lali Espósito en la segunda, esta vez, le tocó a La Joaqui. En un clima íntimo, a oscuras y con la española escuchando frente a ella, la artista abrió su corazón y relató el doloroso final de su relación con Luck Ra.

Un casamiento que no fue "Criados en los 90, en mi idealización Disney... Siempre soñé con casarme, toda la vida, y nunca se me dio. Un día me encontré con un príncipe azul y me enamoré ciegamente, perdidamente, locamente. Vi que estaba a punto de chocar y aceleré, como toda motomami", confesó la artista.

A pesar de la reciente ruptura, La Joaqui dejó claro que no guarda resentimientos hacia su expareja, aunque sí fue honesta sobre el desgaste de los sentimientos. Afirmó que ese "príncipe azul" era encantador y que su encanto no se esfumó, sino que fue él quien se desencantó de ella. Ante la interrupción de Rosalía, quien intentaba consolarla diciendo que eso no era posible, la argentina fue tajante al asegurar que sí lo es, ya que el amor a veces se gasta de tanto usarlo.

El momento más impactante de la noche llegó cuando detalló cómo se dio el quiebre definitivo. Según relató, su entonces pareja la invitó a un viaje muy especial. Todo apuntaba a que sería el momento que ella había esperado desde la infancia.

El cuarto día para el olvido Instagram @luckra La Joaqui preparó su equipaje con detalle, armando una valija pensada para siete días de viaje, la cual incluía estratégicamente siete atuendos románticos. "Si este hombre me va a proponer, quiero que me recuerde como la mujer más hermosa que alguna vez vio", relató. Sin embargo, los días pasaban y la tan esperada propuesta no llegaba. No ocurrió el primer día, ni tampoco el tercero.