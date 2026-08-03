La Joaqui se sinceró sobre la posibilidad de iniciar un nuevo romance tras la separación

La Joaqui habló a fondo sobre su nueva etapa tras separarse del cantante y fue tajante al responder si le abriría la puerta al amor.

La Joaqui se encuentra recuperándose tras la ruptura amorosa con Luck Ra. La cantante dejó en claro que fue él quien tomó la decisión de finalizar la relación y en las últimas horas reveló si le abriría la puerta nuevamente al amor.

Todo sucedió en una nota que ella realizó para Infama (América TV). Allí habló a fondo sobre su separación y fue contundente: "El amor es un duelo, pero no, no es una recuperación. Es aceptar que se acaba una etapa y que empieza otra".

"No quiero conocer a nadie, ser respetuosa con el amor que siento, por más que hoy en día no elijamos que ese amor continúe", comenzó diciendo tras la pregunta de la periodista de América TV.

La frase de La Joaqui sobre si saldría con una persona tras separarse La Joaqui también confirmó que se respalda en un terapeuta para poder expresar sus sentimientos con responsabilidad y honestidad. También confirmó que no es justo que critiquen a Luck Ra y sostuvo que "no tengo nada malo para decir de Facu".