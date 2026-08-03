Revelaron la razón por la que Luck Ra tomó la decisión de separarse de La Joaqui

Luck Ra y La Joaqui le pusieron punto final a su historia de amor y la noticia causó un enorme impacto en el mundo de la farándula.

Luck Ra y La Joaqui finalmente confirmaron su separación tras los fuertes rumores que circularon por las indirectas que compartieron en redes sociales. La artista es quien más habla con la prensa y fue ella quien decidió dar la razón por la que su ex eligió finalizar el amor.

La cantante habló con Infama y fue contundente al hablar sobre cómo se encontraba tras el anuncio: "El amor es un duelo, pero no es una recuperación. Es aceptar que se acaba una etapa y que empieza otra".

Sobre la decisión que tomó su ex, La Joaqui fue muy sincera: "Me parece que es injusto que, porque él sea honesto y diga que no siente lo mismo, lo fulminen. Él está tomando una decisión para ser feliz y es justo que cada uno sea feliz como necesita".

La Joaqui dio la razón detrás de la decisión que tomó Luck Ra En los últimos días se habló de Tuli Acosta, amiga de Luck Ra y quien fue apuntada como la tercera en discordia. Sobre este tema, ambos negaron estos rumores y sostuvieron que la separación no se debió a una infidelidad.