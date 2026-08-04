La ruta del engaño que terminó con la relación de La Joaqui y Luck Ra: doble traición y un secreto a voces

El fin de la pareja del momento esconde un trasfondo de infidelidades y amistades rotas. La Joaqui descubrió la verdad y así fue como se enteró.

El quiebre amoroso entre Luck Ra y La Joaqui se convirtió en uno de los escándalos más resonantes de la última semana. Lo que en un principio parecía una ruptura amistosa, terminó destapando una olla llena de engaños. En las últimas horas, desde LAM (América TV) dieron a conocer los pormenores de una infidelidad y cómo la dura noticia llegó a oídos de la cantante.

La trama de esta ruptura tiene a Tuli Acosta en el medio y expone una red de confidencias mal guardadas. Según la información detallada por Pepe Ochoa, el engaño salió a la luz por una filtración en el entorno más íntimo de las protagonistas. Todo se gestó en la peluquería: Tuli le habría confesado la infidelidad a su estilista y amigo personal, Alejo, quien, casualmente, también es el encargado de cuidar el look de La Joaqui.

Los pormenores de la ruptura El secreto, sin embargo, tenía las horas contadas. El golpe de gracia no vino por parte del peluquero, sino de su pareja de ese momento, Valentín, quien también formaba parte del equipo de trabajo. Motivado por el gran cariño que le tenía a la intérprete de "Dos besitos", Valentín decidió no ser cómplice de la mentira. Sin dar muchas vueltas, cruzó la línea, mandó al frente la situación y le advirtió directamente a la artista que Luck Ra la estaba engañando con Tuli.

Con las cartas sobre la mesa, la referente del RKT no anduvo con rodeos. Fiel a su carácter frontal, fue directamente a pedirle explicaciones a su estilista, recriminándole por qué le había ocultado una traición de esa magnitud si él estaba al tanto de todo.