Las fuertes declaraciones de las prostitutas que estuvieron con Liam Payne antes de su muerte: "Nos pidió..."

Nuevos detalles han salido a la luz sobre las últimas horas de vida del exintegrante de One Direction, Liam Payne, quien falleció el 16 de octubre de 2024 tras caer desde el balcón de su habitación en el hotel Casa Cruz. Según información de Infobae, la jornada previa al desenlace estuvo marcada por un cóctel de sustancias y un tenso conflicto.

Horas antes de su muerte, en medio de un aparente intento por lidiar con su adicción, el músico de 31 años ingresó a un sitio web y contactó a dos prostitutas, identificadas como Aldana y Lucila. El acuerdo inicial contemplaba un pago de cinco mil dólares para que ambas pasaran el día con él.

Tras comprobar su identidad enviándoles videos cantando y fotografías desde la cama del hotel, el artista envió un vehículo a buscarlas. Aunque la llegada al lugar tuvo un breve percance debido a que Payne se había registrado bajo un seudónimo, las mujeres lograron subir a la habitación tras dejar asentadas las credenciales de sus documentos de identidad en la recepción.

El desenlace del encuentro El artista fue despedido por una gran multitud hace casi dos años. Archivo MDZ De acuerdo con el testimonio brindado a la Justicia, el escenario en el interior del cuarto evidenciaba un fuerte descontrol. Mientras el cantante pidió whisky para él y les ofreció champagne a sus invitadas, el consumo de estupefacientes era constante. Las testigos aseguraron que el músico estaba consumiendo una sustancia similar al cristal, lo cual coincidió con los hallazgos en la habitación, donde se encontró una gran cantidad de restos de papel aluminio y latas quemadas.

One Direction, la famosa boyband de la que formaba parte Payne. Archivo MDZ Los reportes posteriores confirmaron esta versión, detallando que el organismo del cantante presentaba rastros de alcohol y de la molécula que se genera al consumir cocaína, todo esto en una peligrosa combinación con los antidepresivos que tomaba para intentar dejar las drogas. A pesar de este contexto, el encuentro tuvo momentos de aparente normalidad artística, ya que el británico les cantó en vivo y les mostró los nuevos temas en los que estaba trabajando.