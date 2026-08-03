Las fuertes declaraciones de las prostitutas que estuvieron con Liam Payne antes de su muerte: "Nos pidió..."
Nuevos detalles de la investigación revelan cómo fueron los momentos previos a la trágica muerte del exintegrante de One Direction.
Nuevos detalles han salido a la luz sobre las últimas horas de vida del exintegrante de One Direction, Liam Payne, quien falleció el 16 de octubre de 2024 tras caer desde el balcón de su habitación en el hotel Casa Cruz. Según información de Infobae, la jornada previa al desenlace estuvo marcada por un cóctel de sustancias y un tenso conflicto.
Horas antes de su muerte, en medio de un aparente intento por lidiar con su adicción, el músico de 31 años ingresó a un sitio web y contactó a dos prostitutas, identificadas como Aldana y Lucila. El acuerdo inicial contemplaba un pago de cinco mil dólares para que ambas pasaran el día con él.
Tras comprobar su identidad enviándoles videos cantando y fotografías desde la cama del hotel, el artista envió un vehículo a buscarlas. Aunque la llegada al lugar tuvo un breve percance debido a que Payne se había registrado bajo un seudónimo, las mujeres lograron subir a la habitación tras dejar asentadas las credenciales de sus documentos de identidad en la recepción.
El desenlace del encuentro
De acuerdo con el testimonio brindado a la Justicia, el escenario en el interior del cuarto evidenciaba un fuerte descontrol. Mientras el cantante pidió whisky para él y les ofreció champagne a sus invitadas, el consumo de estupefacientes era constante. Las testigos aseguraron que el músico estaba consumiendo una sustancia similar al cristal, lo cual coincidió con los hallazgos en la habitación, donde se encontró una gran cantidad de restos de papel aluminio y latas quemadas.
Los reportes posteriores confirmaron esta versión, detallando que el organismo del cantante presentaba rastros de alcohol y de la molécula que se genera al consumir cocaína, todo esto en una peligrosa combinación con los antidepresivos que tomaba para intentar dejar las drogas. A pesar de este contexto, el encuentro tuvo momentos de aparente normalidad artística, ya que el británico les cantó en vivo y les mostró los nuevos temas en los que estaba trabajando.
La situación escaló hacia la violencia cuando llegó el momento de saldar el pago acordado. Payne no contaba con el dinero en efectivo y dependía de que un tercero le girara los fondos. Ante la exigencia de las mujeres, el cantante intentó que ambas se descargaran la aplicación PayPal para transferirles el dinero, opción que ellas rechazaron insistiendo en recibir el pago físico. En un intento por zanjar la discusión, el ex One Direction les ofreció un reloj Rolex de oro, valuado en treinta mil libras esterlinas. La rotunda negativa de las jóvenes desató un ataque de furia en el artista, quien reaccionó estrellando el lujoso reloj contra la pared y destrozando el televisor de la habitación.
Tras el violento estallido, Payne les ordenó que se fueran y bajó con ellas por el ascensor. No obstante, al llegar al lobby del hotel, la actitud del músico dio un giro dramático: "Le pide de rodillas a dos prostitutas horas antes de morir: 'Por favor, quédense conmigo'", revelaron las jóvenes en sus declaraciones judiciales sobre el momento en que el artista se puso de rodillas frente a ellas en el hall de entrada.
Según su testimonio, entre insultos también les confesó que tenía un hijo de siete años y que el dinero no lo hacía feliz. Las mujeres terminaron subiendo nuevamente de manera momentánea para buscar un neceser con maquillaje y un cargador que habían olvidado. Finalmente, la situación fue desactivada por la intervención de un presunto mánager del artista, quien les ofreció trescientos dólares para que abandonaran el lugar de manera definitiva.
Poco antes del anochecer de ese mismo día, Liam Payne cayó desde el balcón de su habitación perdiendo la vida en el acto. Las autoridades lograron localizar a las dos mujeres rápidamente gracias al registro en la conserjería del alojamiento. Según declararon esa misma noche ante la Justicia, se enteraron de la trágica noticia mientras navegaban por Instagram. Como parte de la investigación, se entregaron teléfonos móviles para ser peritados, los cuales contenían evidencia fotográfica clave tomada en el interior del hotel.