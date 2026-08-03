Así fue el emotivo regreso de Virginia Lago a la pantalla de Telefe: "Muy movilizada"

Virginia Lago finalmente estrenó la nueva temporada de "Historias de Corazón" y se mostró muy emocionada frente a cámara.

Virginia Lago finalmente estrenó "Historias de corazón" y marcó de esta manera su vuelta a la pantalla chica y a Telefe. El ciclo, que fue un verdadero éxito en el canal de la familia y el cual dejó de emitirse hace 11 años, volvió de la mejor manera.

La figura de Telefe abrió su programa agradeciendo al público que la acompañó en la primera temporada de "Historias de Corazón" y se sensibilizó: "¡Hola! ¿Cómo les va? Qué emoción, juro que me tiemblan las piernas".

"Tanto tiempo... Gracias por estar allí, muchas gracias. Estoy realmente emocionada y los abrazo fuerte, vamos a compartir pedacitos de vida", expresó con la voz entrecortada por la emoción que le dio el volver a realizar este ciclo.

La emoción de Virginia Lago tras el regreso a Telefe Luego, agregó: "Cómo los extrañaba... Aquí estoy, contentísima y muy movilizada. Tenemos que estar juntos, tenemos que abrazarnos y aquí estamos todos en este mundo difícil pero hermoso".