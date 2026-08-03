Tras el fuerte descargo de la bailarina contra Luzu TV, Nicolás Occhiato rompió el silencio: "No estaba"

El reciente conflicto entre el programa de Luzu TV , Antes que nadie y Kiara Aldeco , bailarina del histórico ciclo Pasión de sábado (América TV), ha generado un fuerte revuelo en los medios de comunicación. Tras la viralización del descargo de la joven, los conductores del ciclo y el dueño del canal de streaming decidieron dar su versión de los hechos.

La controversia se originó a partir de un video que la propia Kiara Aldeco compartió en su perfil de TikTok. En dicho material, la bailarina mostraba con orgullo a sus abuelos, quienes la miraban cumpliendo su sueño de formar parte del programa de música tropical.

Sin embargo, al emitir este contenido en el programa matutino de Luzu TV, Martín "El Trinche" Dardik reaccionó con risas, actitud a la que sus compañeros se sumaron con mayor moderación. Esto desató la indignación de la protagonista, quien a través de sus redes sociales lamentó que desde un espacio de comunicación se decidiera "burlarse del trabajo y del esfuerzo de otra persona" .

Frente a la repercusión mediática, Diego Leuco fue uno de los primeros en aclarar la situación. El conductor aseguró que la intención del equipo nunca fue hablar del trabajo de la bailarina y explicó que el clip se emitió dentro del contexto de una sección interna. "Entiendo que si uno ve el video sin conocer el contexto de cuál es la broma del programa, recontra se puede sentir mal", admitió. Además, reveló que el primer paso que dio fue escribirle por privado para ofrecerle disculpas y que, posteriormente, abrió su programa abordando el tema.

Por su parte, Johanna "Yoyi" Francella , respaldó los dichos de Leuco afirmando que la situación no fue premeditada. La actriz explicó que en su sección suelen mostrar de manera habitual videos de abuelos, ya que es una temática que le gusta mucho. No obstante, fue terminante respecto a la resolución del conflicto: "Si molestó, se termina, se pide perdón y nos callamos la boca, no hay otra solución en mi opinión".

En la misma sintonía, "El Trinche" Dardik subrayó que es completamente comprensible que la bailarina se haya sentido ofendida al no conocer el humor del ciclo. El humorista destacó que le pidieron perdón "de corazón" y que incluso recomendaron al aire el emprendimiento de baile de Kiara.

La postura de Nicolás Occhiato

El director no tomó cartas en el asunto. Archivo MDZ

El conflicto también alcanzó a Nicolás Occhiato, creador y dueño de Luzu TV, quien fue interceptado y consultado sobre las acusaciones hacia su medio. El gerente del canal de streaming optó por tomar distancia del episodio específico.

Occhiato confirmó estar al tanto de que Diego Leuco le había pedido disculpas a la joven y le había explicado el contexto del chiste. Sin embargo, al ser interrogado sobre su opinión como responsable de la emisora, se limitó a desligarse del momento al aire: "Yo igual no estaba en la situación, así que no puedo hablar". Ante la insistencia periodística sobre su rol jerárquico, reiteró su postura argumentando su ausencia durante la transmisión: "Bueno, pero yo no estaba en la situación, ¿qué querés que te diga?".