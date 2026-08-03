Los Caligaris volverán a hacer bailar a Buenos Aires con un nuevo show: cuándo será

La banda cordobesa anunció un nuevo recital en Buenos Aires para presentar las nuevas canciones de su álbum. Los detalles del show de Los Caligaris.

Los Caligaris lanzó "Caligaris Sí Deluxe", una edición ampliada de su último álbum de estudio que incorpora dos canciones inéditas, y confirmó su regreso a la Ciudad de Buenos Aires con un show el próximo 17 de octubre en el Teatro Vorterix.

El recital marcará el reencuentro con el público porteño luego de su última presentación en Capital Federal. Allí repasarán los grandes clásicos de su carrera y llevarán por primera vez al escenario las canciones de "Caligaris Sí" y de su nueva edición deluxe. Las entradas estarán disponibles desde el 4 de agosto a través de All Access.

Los Caligaris ft. Olivia Wald y Santaferia La edición "Caligaris Sí Deluxe" suma dos temas inéditos que amplían el universo del disco. El primero es "Te Falta Algo", una colaboración con la banda chilena Santaferia, acompañada por su videoclip oficial y con una propuesta atravesada por la cumbia.

Los Caligaris volverán a presentarse en Buenos Aires este 2026. Gentileza El segundo lanzamiento es "Hoy te soñé", junto a Olivia Wald, una canción que explora una sonoridad más cálida y cadenciosa. La colaboración también marca un nuevo encuentro entre ambos artistas, luego de que la cantante participara como invitada especial en un show de Los Caligaris en Buenos Aires.

El regreso al Vorterix y una gira internacional El show del 17 de octubre en el Teatro Vorterix promete reunir la energía característica de Los Caligaris con un repertorio que combinará clásicos, nuevas canciones y la interacción con el público que distingue cada una de sus presentaciones.