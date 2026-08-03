Muerdo regresa a Argentina con un show íntimo en Niceto Club: cuándo será
El cantautor español volverá al país para presentar, en Niceto Club, un formato especial junto a invitados de la escena local.
Después de recorrer escenarios de distintos países, el cantautor español Muerdo volverá a la Argentina para presentar "Volver a donde nacen las canciones", el 6 de agosto en Niceto Club, en la Ciudad de Buenos Aires.
La propuesta invita a recorrer las canciones más representativas de su trayectoria desde un formato más cercano y despojado. En este espectáculo, el artista murciano estará acompañado por invitados de la escena porteña, con quienes reinterpretará parte de su repertorio desde una mirada más íntima.
Según trascendió, el show busca recuperar la esencia de las composiciones y convertir cada concierto en un espacio de encuentro entre la música, la emoción y el público.
Todas las fechas de la gira de Muerdo
Tras su paso por Buenos Aires, Muerdo continuará el tour por distintas ciudades del país.
- 8 de agosto en Paraná
- 9 de agosto en La Plata
- 3 de septiembre en Mar del Plata
- 4 de septiembre en Tandil
- 5 de septiembre en Olavarría
- 6 de septiembre en Junín
- 10 de septiembre en Lomas de Zamora
- 11 de septiembre en San Isidro.