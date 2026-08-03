Muerdo regresa a Argentina con un show íntimo en Niceto Club: cuándo será

El cantautor español volverá al país para presentar, en Niceto Club, un formato especial junto a invitados de la escena local.

Después de recorrer escenarios de distintos países, el cantautor español Muerdo volverá a la Argentina para presentar "Volver a donde nacen las canciones", el 6 de agosto en Niceto Club, en la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta invita a recorrer las canciones más representativas de su trayectoria desde un formato más cercano y despojado. En este espectáculo, el artista murciano estará acompañado por invitados de la escena porteña, con quienes reinterpretará parte de su repertorio desde una mirada más íntima.

Muerdo tocará este jueves 6 de agosto en Niceto Club. Instagram @muerdomusica Según trascendió, el show busca recuperar la esencia de las composiciones y convertir cada concierto en un espacio de encuentro entre la música, la emoción y el público.

Todas las fechas de la gira de Muerdo Tras su paso por Buenos Aires, Muerdo continuará el tour por distintas ciudades del país.