El amoroso mensaje que Catherine Fulop le dedicó a su nieta: "Que la vida te encuentre rodeada de amor"

Catherine Fulop le dedicó un hermoso mensaje a la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala por sus 5 meses.

Catherine Fulop se encuentra muy feliz en su rol de abuela tras el nacimiento de Gia, la hija de Paulo Dybala y Oriana Sabatini. La pequeña cumplió cinco meses y la artista decidió compartir un tierno posteo en redes sociales con diferentes fotos.

"Dicen que los nietos llegan para enseñarnos que el amor siempre puede crecer un poco más y es verdad. Porque abuelar es un amor distinto. Más sereno, más consciente, más agradecido. Es mirar desde el corazón a los hijos de nuestros hijos y entender que la vida nos está regalando una nueva oportunidad para maravillarnos", comenzó escribiendo

Luego, agregó: "Es cantar bajito, contar historias, ofrecer consuelo, jugar, reír y acompañar. Es volver a descubrir el mundo en una mirada limpia, en unas manos pequeñas, en una sonrisa que transforma cualquier día".

El tierno posteo que Catherine Fulop le dedicó a su nieta Catherine Fulop y el mensaje a su nieta. Instagram: @fulopcatherine. "Qué regalo ha sido poder verte crecer tan de cerca durante estos primeros cinco meses. Compartir tus rutinas, tus descubrimientos, tus avances y esos momentos cotidianos que parecen pequeños, pero que terminan ocupando para siempre un lugar inmenso en el alma", sostuvo Fulop.