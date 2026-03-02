¡Hermosa! Oriana Sabatini y Paulo Dybala presentaron a Gia, su hija recién nacida: el tierno posteo
La hija de Catherine Fulop compartió una tierna postal tras el nacimiento de su primera hija junto al jugador.
Oriana Sabatini y Paulo Dybala finalmente fueron padres de una pequeña y hermosa bebé a la que llamaron Gia, nombre que ella tenía pensado desde hacía un largo tiempo. La noticia se conoció en la mañana y finalmente la presentaron en redes sociales.
Además, Oriana tenía fecha de parto prevista para el 11 de marzo, por lo que su familia había viajado a Italia para acompañarla en los últimos días del embarazo. Finalmente, la pequeña nació el 2 de marzo a las 8.57 en el Hospital Gemelli de Roma.
Aunque en un principio la idea era que el nacimiento se produjera en Argentina, la pareja decidió permanecer en Italia debido a la agenda deportiva de Dybala. En sus respectivas cuentas de Instagram compartieron la primera imagen y llenaron de ternura las redes.
"Un aplauso pa mami y papi", expresaron junto a la imagen. Inmediatamente sus seguidores dejaron sus comentarios, entre los que se encontraban Leandro Paredes, Ángel Di María, Julián Álvarez, entre otros futbolistas.
La primera imagen de Gia, la bebé de Oriana Sabatini y Paulo Dybala
"El parto fue en la madrugada del lunes y pesó alrededor de 3 kg, Oriana está perfecta", expresó el periodista Federico Flowers. Por el momento no han compartido más imágenes y disfrutan de este momento con mucha privacidad.