¡Hermosa! Oriana Sabatini y Paulo Dybala presentaron a Gia, su hija recién nacida: el tierno posteo

La hija de Catherine Fulop compartió una tierna postal tras el nacimiento de su primera hija junto al jugador.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala finalmente fueron padres de una pequeña y hermosa bebé a la que llamaron Gia, nombre que ella tenía pensado desde hacía un largo tiempo. La noticia se conoció en la mañana y finalmente la presentaron en redes sociales.

Además, Oriana tenía fecha de parto prevista para el 11 de marzo, por lo que su familia había viajado a Italia para acompañarla en los últimos días del embarazo. Finalmente, la pequeña nació el 2 de marzo a las 8.57 en el Hospital Gemelli de Roma.

Aunque en un principio la idea era que el nacimiento se produjera en Argentina, la pareja decidió permanecer en Italia debido a la agenda deportiva de Dybala. En sus respectivas cuentas de Instagram compartieron la primera imagen y llenaron de ternura las redes.

Oriana Sabatini Se agrandó la familia. Foto: Instagram/ @paulodybala. "Un aplauso pa mami y papi", expresaron junto a la imagen. Inmediatamente sus seguidores dejaron sus comentarios, entre los que se encontraban Leandro Paredes, Ángel Di María, Julián Álvarez, entre otros futbolistas.