La alegría de los Sabatini: Cathy Fulop y Ova reaccionaron emocionados al embarazo de Oriana y Paulo Dybala

La emoción desbordó al clan Sabatini-Fulop-Dybala tras el anuncio de la llegada de un nuevo integrante a la familia. Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala confirmaron que esperan su primer hijo, y la noticia generó una oleada de felicidad que se hizo pública de inmediato con los tiernos mensajes de los flamantes abuelos, Catherine Fulop y Ova Sabatini .

La pareja decidió compartir la noticia con un emotivo video en sus redes sociales. En el clip, se pudo ver una de las primeras ecografías de su bebé en camino, acompañada de un audio donde se escuchaban sus latidos, un gesto que enterneció a sus seguidores.

El primero en expresar su profunda alegría en la red fue Ova Sabatini . El futuro abuelo no pudo contener su emoción y recurrió a una sentida metáfora para describir el momento familiar. "Vuelve a salir el sol en la familia y con su esplendor lo ilumina todo. Gracias, gracias, gracias", escribió el padre de Oriana .

posteos embarazo oriana sabatini Catherine Fulop expresó su alegría por ser abuela. @fulopcatherine

Por su parte, Cathy Fulop compartió un mensaje igualmente efusivo, asegurando que la felicidad de su esposo era compartida. "Hoy nuestras vidas, como dijo mi amor Ova, sale el sol. Estamos llenos de emociones por este nuevo integrante", expresó la actriz y conductora. Fulop reafirmó su inmensa felicidad al convertirse en abuela: "Dios los bendiga hijos. Gracias, gracias, gracias. Soy la abuela más feliz del mundo. Ova, nuestro amor sigue dando sus frutos".

posteos embarazo oriana sabatini (2) Tiziana Sabatini está entusiasmada por ser tía. @tizianasabatini

Por último, la hermana menor de la futura mamá, Tiziana Sabatini, también se mostró muy entusiasmada con la llegada de su sobrino o sobrina. La menor de las hijas de Catherine Fulop y Ova Sabatini reposteó el video del anuncio en su cuenta personal de Instagram y con un mensaje lleno de mayúsculas y emoción, anunció al mundo: "VOY A SER TÍAAAAAA".