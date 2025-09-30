Oriana Sabatini confirmó que espera un hijo junto a Paulo Dybala: el hermoso anuncio
La artista compartió el posteo en sus redes sociales y emocionó a sus seguidores.
Oriana Sabatini y Paulo Dybala cumplieron otro sueño en su hermosa historia de amor. Es que la pareja confirmó finalmente que esperan su primer hijo y fue la propia artista quien publicó la feliz noticia en sus redes sociales con un emotivo video.
La hija de Catherine Fulop se casó con el futbolista el 20 de julio del año 2024 en una ceremonia muy íntima en Exaltación de la Cruz. Ese fue su momento más feliz hasta que finalmente llegó la noticia más deseada por ambos que era nada más ni nada menos que poder formar una familia.
Video: Oriana Sabatini confirmó que está embarazada
"Primer posteo de nosotros tres juntos", expresó Oriana junto a un corazón. En esta especie de mini documental que subió la cantante a sus redes se pueden ver las primeras ecografías y también la felicidad de Paulo. "Vamos a ser papás", comentó Sabatini muy emocionada.
Rápidamente, la publicación se volvió viral y, por supuesto, sus seguidores no tardaron en comentar y hacerle llegar sus buenas energías: "Dios mío, lo hermoso que va a salir ese bebé", "Felicidades hermosa Oriana Sabatini que sea con mucha salud y amor para esa familia divina que tienen".