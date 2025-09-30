Las polémicas declaraciones del abogado de Morena Rial tras su nueva detención: "Estaba haciendo todo bien"

Una vez más, Morena Rial , hija del reconocido periodista Jorge Rial, fue capturada por un grave incumplimiento a las condiciones que la Justicia había impuesto para otorgarle la libertad condicional. La noticia resonó fuerte en el ambiente del espectáculo, tomando por sorpresa incluso a su círculo más cercano.

Consultado en el programa de Sergio Lapegüe, el abogado y amigo de Morena, Alejandro Cipolla , reconoció su asombro ante la medida. "La verdad es que sí (me ha sorprendido)", afirmó. Pese a las intimaciones y notificaciones legales que le recordaban las obligaciones a su clienta, el letrado explicó que los obstáculos para que la mediática cumpliera con los requisitos judiciales fueron difíciles de sortear.

El principal punto de conflicto parece haber sido la falta de seguimiento psicológico obligatorio. Cipolla detalló las complicaciones: "No pudimos conseguir psicólogo. No la querían atender porque no se querían ver envueltos en escándalos. Su nombre siempre arrastra controversias mediáticas".

El abogado también pintó un panorama complejo en cuanto a la reinserción laboral de Morena. Aseguró que la joven estaba en la búsqueda de empleo, intentando conseguir "de cualquier cosa", e incluso tenían una reunión pactada para sumarse a un programa de streaming, pero la sombra de su apellido le jugó en contra. "Nadie la quería contratar", sentenció.

Cipolla también reveló que intentó conseguirle un lugar como panelista, hablando con diversas productoras, y no dudó en mencionar la dependencia económica que su clienta tenía de su padre: "Todo el mundo sabía que Jorge Rial la mantenía".

morena rial1 Morena Rial, otras vez en el foco mediático tras su nueva detención. Foto: Policía Federal

Ante la nueva detención, Alejandro Cipolla ya prepara una estrategia legal para liberarla. El pedido a la Justicia será la excarcelación con la instalación de un dispositivo de geolocalización. El abogado confía en que su clienta debe estar en libertad y buscará convencer a la Justicia de que un monitoreo constante es la mejor solución. El futuro judicial de Morena Rial vuelve a ser un interrogante en el prime time mediático.