Detuvieron otra vez a Morena Rial: la Justicia revocó su excarcelación

La mediática fue detenida tras incumplir condiciones impuestas por la Justicia. Está acusada de participar en un robo en San Isidro en enero.

Este lunes, por orden de la UFI de Martínez, se dispuso nuevamente la detención de Morena Rial en una causa en la que está imputada por integrar una banda que robaba casas en San Isidro. La hija del periodista fue detenida tras violar algunas de las condiciones que le había impuesto la Justicia.

La detención fue ordenada por el fiscal a cargo del caso y por la UFI que llevó adelante la medida, Patricio Ferrari. Efectivos del Comando de Patrullas de San Isidro, junto a la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad, la capturaron en la calle Antenaza 570, en el barrio porteño de Caballito.

El poder de la Justicia que ordena la detención de Morena Rial

Según la Justicia, la hija del periodista Jorge Rial no habría justificado su ausencia entre la semana del 18 al 22 de agosto; tampoco presentó constancia sobre el tratamiento psicológico-psiquiátrico —indicando modalidad, frecuencia y profesionales actuantes— ni documentación que acredite empleo o medios de subsistencia. Además, no habría justificado su ausencia durante la semana del 15 al 19 de septiembre.

De qué está acusada Morena Rial La mediática está acusada de haber participado en el robo de una casa bajo la modalidad de escruche, que consiste en ingresar en hogares cuando no hay nadie para sustraer distintos tipos de elementos. El hecho ocurrió el 18 de enero, cuando entró a una vivienda ubicada en la calle José María Moreno al 2200, en Villa Adelina, junto a un grupo de hombres y mujeres.