Vecinos atraparon a un asaltante acusado de cometer múltiples robos en Las Heras

Un grupo de vecinos de una villa atrapó el fin de semana a un asaltante acusado de cometer una serie de robos en Las Heras . El sospechoso, identificado como Miguel Ángel Duré Romero (34), se encontraba con pedido de captura por un hecho reciente y quedó a disposición de la Justicia.

De acuerdo con fuentes policiales, fue minutos antes de las 15 del sábado cuando un llamado a la línea de emergencias alertó que habitantes del asentamiento Todos Unidos realizaron la aprehensión ciudadana de un malviviente que venía cometiendo varios ilícitos en ese sector del distrito El Resguardo .

Frente a eso, personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) fue desplazado hasta ese lugar, pero el sospechoso aprovechó una distracción para liberarse de los vecinos que lo tenían retenido e intentó darse a la fuga por entre las casas.

Pese a eso, los uniformados le dieron alcance a los pocos metros, en el interior del patio de un domicilio al que ingresaron con autorización del propietario, surge del procedimiento.

Así, durante el palpado de seguridad los policías le hallaron un arma de plástico, con la forma de una pistola 9 milímetros, y una chaira, elementos que aparentemente utilizaba para cometer los atracos y fueron secuestrados.

WhatsApp Image 2025-09-28 at 10.23.52 (1) El arma de plástico y la chaira secuestrados durante el procedimiento. Gentileza.

En medio del procedimiento, algunos malvivientes que residen en la barriada le arrojaron elementos contundentes a los efectivos, por lo que cargaron rápidamente al detenido a una movilidad. Pese a eso, mientras se retiraban de la villa, un proyectil impactó en la luneta trasera de una patrulla y le produjo daños, agrega la información.

Pedido de captura por robo

Posteriormente, los efectivos identificaron a Duré Romero y constataron se encontraba en la orden del día por una causa de robo agravado, a cargo del fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores Daniel Sánchez Giol.

Por ese motivo, fue trasladado a la Oficina Fiscal N°1, cuyo a personal estuvo a cargo de las actuaciones y luego quedó detenido en una dependencia policial a la espera de que definan su situación procesal.