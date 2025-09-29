Condenaron al empleado que mató a su patrón a puñaladas en una panchería de Godoy Cruz

La causa por el asesinato del empresario gastronómico Federico Germán Scattareggi (49), ocurrido en mayo pasado en Godoy Cruz , se resolvió en tiempo récord. Sólo cuatro meses después de perpetrado el crimen, Ángel Gastón Buenaventura Moyano confesó la autoría y lo condenaron este lunes mediante un juicio abreviado inicial.

El joven, de 18 años, quien trabajaba para la víctima en la panchería del barrio Trapiche que fue escenario del homicidio, se encontraba con prisión preventiva desde el mes pasado y su defensa había solicitado un control jurisdiccional, con el objetivo de que una jueza analizara su situación de detención.

No obstante, en la previa a la audiencia, la representación legal de Buenaventura Moyano llegó a una acuerdo con la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta para definir el caso mediante un procedimiento abreviado.

De esa forma, rodeado por las pruebas en su contra, el acusado reconoció frente a la jueza Mirna Montaldi , del Juzgado Penal Colegiado N°2 , que acribilló a puñaladas a su patrón y fue sentenciado a la pena de 18 años de prisión.

Fuentes de la investigación detallaron a MDZ que las principales pruebas que comprometían a Buenaventura Moyano fueron dos cotejos genéticos: en primer lugar las manchas de sangre que pertenecían a la víctima y se encontraron en las zapatillas del detenido y los rastros de ADN del empleado hallados bajo las uñas de Scattareggi, que demostraron que hubo un forcejeo entre ambos.

Federico Scattareggi, la víctima. Foto: Foto: MDZ Federico Scattareggi, la víctima. Foto: Foto: MDZ

En tanto, otro elemento clave fue el peritaje de los celulares de la víctima y victimario también se estableció, a partir de la tecnología de geoposicionamiento satelital (GPS), que ambos se encontraban en el mismo lugar cuando ocurrió el hecho de sangre.

Por su parte, con respecto al móvil jamás se pudo establecer con claridad qué motivos condujeron a Buenaventura Moyano a quitarle la vida al empresario. Si bien desde la defensa argumentaban que el ataque tuvo un trasfondo sexual, nunca se incorporaron elementos que al expediente que confirmaran esa situación.

Cómo fue el crimen en la panchería

De acuerdo con la reconstrucción que desarrollaron los detectives, Scattareggi se dirigió pasada cerca de la medianoche del domingo 25 de mayo a uno de sus locales de comida rápida, ubicado en calle Río Horcones casi avenida San Martín, frente al Parque Benegas, con el objetivo de realizar el cierre.

Pero el hombre jamás regresó a su domicilio de Chacras de Coria y esa situación generó preocupación entre sus familiares. Por eso, un hermano decidió pasadas las 16 del lunes 26 ir a verificar la panchería y se topó con que el candado del ingreso tenía manchas hemáticas.

Acto seguido, ingresó al comercio y halló a su hermano sin vida en el sector del baño, tendido sobre un charco de sangre y con numerosas heridas de arma blanca.

La escena en la panchería de calle Río Horcones. Foto: Foto: MARCOS GARCÍA / MDZ La escena en la panchería de calle Río Horcones. MARCOS GARCÍA / MDZ

Los trabajos preliminares en la escena confirmaron que no faltaban elementos de valor, por lo que se descartó un hecho de inseguridad y comenzó a apuntar hacia alguien que conocía bien a la víctima y lo frecuentaba con cotidianeidad. Esas sospechas desembocaron en la captura de Buenaventura Moyano, quien había sido mencionado por algunos testigos en el inicio de la investigación.

El asesinato de Scattareggi generó conmoción en la tradicional barriada godoicruceña, ya que la familia de la víctima es conocida por tener otros locales de comidas, tal como el popular Tutti Pizza, ubicado a pocos metros de la panchería.