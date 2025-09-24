Un fallo a favor de Argentina logró la reducción de una condena millonaria por una demanda tras la crisis del 2001

La Procuración del Tesoro de la Nación obtuvo un resultado favorable en un tribunal internacional al lograr una reducción de casi 30 millones de dólares un conflicto derivado de la crisis de 2001.

La Procuración del Tesoro de la Nación obtuvo un resultado favorable en un tribunal internacional al lograr una reducción de casi 30 millones de dólares en una condena contra el país. El fallo, que se originó en un conflicto derivado de la crisis de 2001, disminuye la indemnización de USD 147 millones a USD 117 millones, lo que representa un ahorro significativo para la Argentina.

¿Cuál es la causa? La sentencia favorable se dio en el caso "Webuild S.p.A. c/ República Argentina" ante el tribunal CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones). El litigio se originó por la concesión de la conexión vial Rosario-Victoria y las medidas tomadas durante la crisis de 2001, que terminaron con la disolución de la concesionaria.

La Procuración del Tesoro presentó un pedido de rectificación el 11 de junio, el cual fue aceptado por el tribunal. Esta decisión hizo que la indemnización se redujera en un 20%, marcando un paso importante en la defensa de los intereses nacionales en tribunales internacionales.