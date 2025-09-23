¿Se viene un Mundial 2030 con 64 equipos y un grupo entero en Argentina? El preanuncio de Alejandro Domínguez
Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, se reunió en Nueva York con Gianni Infantino para discutir la organización del Mundial 2030.
La Scaloneta ya palpita lo que será Estados Unidos, México y Canadá 2026, para el que ya está clasificada desde hace un tiempo y falta menos de 9 meses para su inicio. Pero, antes de que comience el del año próximo, podrían confirmarse importantes novedades para el siguiente, el Mundial 2030, que tendría innovaciones históricas.
Ya el certamen que se jugará en suelo norteamericano será inédito por contar con 48 selecciones y ser organizado en 3 países distintos. Para la Copa del Mundo del Centenario, ya serán 6 los anfitriones, con España, Portugal y Marruecos como sedes principales, además de contar con algunas localías de Argentina, Uruguay y Paraguay. Pero esta podría no ser la única novedad.
El preanuncio de Alejandro Domínguez sobre el Mundial 2030
Este martes, hubo una cumbre en Nueva York en la que Alejandro Domínguez se reunió con Gianni Infantino y de la que también participaron los máximos mandatarios de los tres países sudamericanos interesados: Javier Milei, Yamandu Orsi y Santiago Peña. En la misma, se discutieron los parámetros para la organización del campeonato que tendrá lugar dentro de 5 años, y que podría contar con nada menos que 64 participantes (el doble que en Qatar 2022), como había presentado el proyecto la Conmebol meses atrás.
"Vinimos acá a trabajar y tuvimos una reunión sumamente importante. Quédense cerca porque dentro de pocos días vamos a anunciar noticias que van a impactar al mundo. Les quiero mucho", dijo el presidente de la Confederación Sudamericana desde las calles neoyorquinas, según informó el diario Olé. Al parecer, mostró un optimismo tal que da a entender que la meta que se planteó estaría encaminada y podría ser confirmada más temprano que tarde.
De ser así, entonces el Mundial 2030 contaría efectivamente con 64 equipos, los cuales se dividirían en 16 grupos de 4, y luego habría series eliminatorias desde los dieciseisavos hasta la final. La otra innovación es que Argentina, al igual que Paraguay y Uruguay, en un principio iba a jugar solamente su partido debut en suelo nacional, podría disputar toda la primera fase en casa y recién viajaría a España, Portugal o Marruecos a partir de los playoffs.