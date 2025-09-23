¿Se viene un Mundial 2030 con 64 equipos y un grupo entero en Argentina? El preanuncio de Alejandro Domínguez

La Scaloneta ya palpita lo que será Estados Unidos, México y Canadá 2026, para el que ya está clasificada desde hace un tiempo y falta menos de 9 meses para su inicio. Pero, antes de que comience el del año próximo, podrían confirmarse importantes novedades para el siguiente, el Mundial 2030, que tendría innovaciones históricas.

Ya el certamen que se jugará en suelo norteamericano será inédito por contar con 48 selecciones y ser organizado en 3 países distintos. Para la Copa del Mundo del Centenario, ya serán 6 los anfitriones, con España, Portugal y Marruecos como sedes principales, además de contar con algunas localías de Argentina, Uruguay y Paraguay. Pero esta podría no ser la única novedad.

El preanuncio de Alejandro Domínguez sobre el Mundial 2030 El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, dijo que el acuerdo para el Mundial 2030 es "histórico", pero desató varias críticas. Foto: AFP Alejandro Domínguez habló sobre lo que será el Mundial 2030.

Este martes, hubo una cumbre en Nueva York en la que Alejandro Domínguez se reunió con Gianni Infantino y de la que también participaron los máximos mandatarios de los tres países sudamericanos interesados: Javier Milei, Yamandu Orsi y Santiago Peña. En la misma, se discutieron los parámetros para la organización del campeonato que tendrá lugar dentro de 5 años, y que podría contar con nada menos que 64 participantes (el doble que en Qatar 2022), como había presentado el proyecto la Conmebol meses atrás.

"Vinimos acá a trabajar y tuvimos una reunión sumamente importante. Quédense cerca porque dentro de pocos días vamos a anunciar noticias que van a impactar al mundo. Les quiero mucho", dijo el presidente de la Confederación Sudamericana desde las calles neoyorquinas, según informó el diario Olé. Al parecer, mostró un optimismo tal que da a entender que la meta que se planteó estaría encaminada y podría ser confirmada más temprano que tarde.