El crucial cambio en la implementación del VAR que la FIFA probará en el Mundial Sub 20 de Chile 2025

La FIFA implementará una modificación en el VAR que busca agilizar las revisiones de la jugadas y simplificar su aplicación.

El Sistema de Revisión de Video (FSV) que, según la FIFA, es una "versión simplificada" del VAR tendrá en el Mundial Sub 20 de Chile 2025 su prueba más importante al tratarse de la máxima competición del ente madre del fútbol internacional después de una Copa del Mundo.

Antes de su puesta en marcha en los cuatro estadios de las ciudades de Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca que albergarán el torneo, FIFA ya lo había probado en la Copa Juvenil Blue Stars de la FIFA y en el Mundial Femenino en Colombia, ambos en 2024.

var conmebo La FIFA implementará un VAR simplificado en el Mundial Sub 20. Conmebol

Cómo funciona el VAR simplificado Se trata de un sistema manejado a nivel de campo por menos personas que el VAR, que podrán revisar jugadas que puedan incidir en el curso del partido, como una anotación o un gol anulado, una falta de penal o una tarjeta roja directa.

Serán los entrenadores de los equipos quienes soliciten a los jueces, haciendo uso de una tarjeta verde que deben mostrar al cuarto árbitro, la revisión de aquella jugada en la que consideren que el árbitro principal no ha acertado y tendrán un límite de dos peticiones.