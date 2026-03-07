Luis Oliveto: "Ser arbitro es una filosofía de vida"

Muchas veces son la explicación de todas las desgracias, durante más de un siglo vistieron de negro, como si llevaran consigo un luto que hoy disimulan con alegres colores. Conviven entre 22 jugadores sin la pretensión de ser figura, sino que están allí para hacer lo más apropiado en cada situación. Que lleva a estos hombres a querer ser árbitros de partidos de fútbol , en un país como Argentina, donde rápidamente se convierten en bravías batallas, que se viven y se lloran con el alma, bien lejos de la razón. Esta es la historia de Luis Oliveto , el último boy scout.

-Jugué al fútbol en divisiones inferiores de distintos clubes, hasta que a los 17 años me tocó la suerte de encontrarme con una nota que decía, Bienvenido al Banco Provincia. Casi toda mi familia trabajo ahí. En ese momento tuve que largar todo y empezar, fueron 37 años de una vida moderadamente linda. Lo del arbitraje empezó cuando un amigo del barrio me vino a buscar, teníamos 18 años y nos dijeron que no nos podíamos inscribir, porque todavía no habíamos hecho el servicio militar obligatorio. Después que nos habíamos salvado de la colimba, Edgardo mi amigo me volvió a insistir, yo ya estaba casado con una hija, pero bueno fuimos y quedamos. Me dicen el señor quedó pero usted se tiene que cortar el pelo, yo venia de tocar la batería en bandas de rock, estuve tres meses hasta que me convencieron. Primer examen para quedar, prueba de estética, mira de lo que te estoy hablando, el primero que cae en la volteada es mi amigo que pesaba 184 kilos, me voy con vos le dije y él me dice no quedate. Así fue que empecé hasta el día de hoy que me siento árbitro .

-Es difícil porque la sociedad esta divida en dos ramas muy categóricas; están los que les gusta un inocente preso antes que un culpable en libertad, y esos van a cobrar por presunción de duda. En cambio, hay otros que les importa más un culpable en libertad antes que un inocente preso, y esos van a sancionar con semiplena prueba. El reglamento es una serie de leyes enmarcadas por dos paredes, en las cuáles vos podes estar en una u otra, eso es lo que hacen las corrientes. Te acordás cuando decían Castrilli o Lamolina, yo siempre pertenecí al siga siga, prefiero un culpable en libertad antes que un inocente preso, En esta sociedad la justicia, las fuerzas de seguridad y los gobernantes, todos están puestos en duda, y esos tres poderes del estado se reflejan en el árbitro porque los representa dentro de un cancha. En otros países donde las sociedades actúan medianamente normal y las cosas funcionan, te tratan de señor. Pero donde todo está convulsionado es imposible que te respeten, te putean antes de entrar a la cancha, no hiciste nada y te dicen “pero me robó” como te voy a robar sino tenés plata en los bolsillos, podés decir me perjudicó.

-Si la pelota siempre viaja en el pie de los futbolistas ¿ Por qué se dice que el árbitro juega y no dirige ?

- El árbitro que fue jugador principalmente, o que le gusta jugar el fútbol, juega el partido porque crea situaciones, con una ley de ventaja o cobrando un foul que no vio nadie. Entonces estás creando como crea el jugador cuando hace una jugada bárbara, lo que pasa que a él lo aplauden y a vos te putean porque sos árbitro. La modalidad del VAR, a mi entender, muestra a los árbitros como rehenes voluntarios de una incomodidad, exponiendo una falta de personalidad y autoridad.

Luis Oliveto 1 Luis Oliveto Gentileza.

-Con respecto al VAR te puedo decir que para el fútbol no sirve, no mejora el espectáculo, mucho menos con reglas que cada vez se entienden menos. Desmejora la imagen del árbitro, quién pasa de tener el poder total sobre el estadio, no ya sobre la cancha, a ser un simple cadete de la persona que esta mirando las imágenes por televisión. Solo sirve para hacer millonarios a unos pocos.

-¿Entre tantas situaciones del juego, queda lugar para disfrutar?

-Si no disfrutás sos un estúpido, estas a lado de los mejores jugadores, yo estuve con Francescoli, Maradona, el pibe Valderrama, Passarella, Ruggeri, Chilavert. Viaje por todo el mundo, fui a Rusia, Norteamérica, recorrí toda América y encima me pagaban.

-El fútbol argentino ofrece páginas que exhiben el caos, donde la sociedad se ve reflejada. Unos de estos partidos se jugó en Catamarca y tuvo a Luis como árbitro.

-Paso que un jugador de Central Córdoba de Santiago del Estero (Sigifredo) había pertenecido a San Lorenzo de San Fernando del Valle de Catamarca y lo querían matar. Llegando a la cancha había coches incendiados todos destruidos, apenas entro creo que era el número 2 de Central Córdoba, estaba acostado en una camilla con la frente abierta, pregunto ¿Qué pasó? y me dicen no pasó nada quédese tranquilo. Entramos a la cancha bolonqui total, le digo al técnico local frename la hinchada, porque se tiraban flechas de una tribuna a la otra, problema tuyo me dice. El arquero visitante no quería ir a buscar la pelota atrás del arco porque le tiraban bombas de estruendo, tenía que ir yo a sacarla. Freno el partido, voy a hablar con la hinchada a ver que pasa, me dicen hermanito con vos no es, cuando lo volteamos a ese jugador va a estar todo bien, les digo este es el último partido del Prode, todo el país esta esperando el resultado, no lo puedo suspender por ustedes. No te hagas problema me dijeron, hasta que en segundo tiempo lo apuntaron bien y le rompieron la cabeza de un piedrazo en la mitad de la cancha. A todo esto los hinchas de Central Córdoba habían desaparecido porque les tiraban con flechas, salió en todos los diarios.

-Otro misterio que encierra el arbitraje es ¿ Qué sucede cuando el destino los cruza con el equipo de sus amores?

-Perdimos las dos veces. Toda la gente que te conoce sabe de que club sos hincha, así que cuando dirigís a ese equipo una mínima falta que cobres a favor que no fue, pasas a ser un delincuente. Si no le cobrás una falta más grande que una casa, pasas a ser un hdp. Y en este país es mejor ser un hdp que un delincuente, por lo cual tenia que ser dos veces falta a favor de Comunicaciones para que yo cobrara. Es difícil, tratás de hacer lo mejor posible y ahí se nota lo que son árbitros medianamente de verdad, los que están con las canchas inclinadas no me gustan.

Luis Oliveto 6 Luis Oliveto y Diego Armando Maradona. Gentileza.

-La legitimidad del árbitro se basa en que no se queda con nada, lo que le saca a un equipo se lo da al otro. Saben que su errores serán expuestos en cadena nacional y rara vez serán reconocidos por sus aciertos. Desde ese lugar traigo a la charla el partido Banfield vs San Lorenzo de Febrero de 1997.

-El tema fue así, fue el primer partido y el único en que no se mostraban los minutos de descuento. San Lorenzo tenía la pelota con Silas en la mitad de la cancha, cerca del banco de suplentes. El técnico le grita tenela que ya se termina el primer tiempo, entonces que hace Silas, en vez de ir para adelante la corre hacia atrás y la cambia para la otra punta. Almandoz que recibe la pelota para sacársela de encima tiró un centro claro, el mejor de su vida. En ese momento exacto finalizo el primer tiempo, porque ya se habían pasado los minutos, cabecea Abreu y la clava en un ángulo. Lo que nadie dice de esa jugada, es que Craviotto que era el marcador ni saltó, el Loco cabeceó, limpio e hizo un golazo. Los de San Lorenzo dijeron que perdieron el campeonato por culpa mia, segunda fecha del campeonato, una cosa verdaderamente ilógica, pero tenés que luchar contra eso.

Los Lunes en el banco era complicado, hubo momentos que mi jefe me decía “ Luis andate a tomar café por 14 horas, porque ya no aguanto más a toda la gente que te viene hablar ”. Además me venían a hablar de los partidos que yo no había dirigido.

Cobré un penal con los jugadores en el vestuario

-¿Por qué te fuiste del arbitraje, cuando todavía te quedaban varios años por delante?

-Me fui por la sencilla razón que lo que veía en el fútbol en general y el arbitraje en particular, no era lo que a mi me gustaba. Así como nadie me dijo cuando ingresar, tampoco nadie me iba a decir cuando debía irme. De ahí en adelante comencé a dar clases de arbitraje en diferentes municipalidades como 25 de Mayo, Hurlingham, Esteban Echeverría, Gualeguaychú y en cuatro cárceles de la Provincia de Buenos Aires. A partir de que las reglas pasaron a ser funestas para el fútbol, no quise dar más clases de arbitraje en ningún lugar

-Sos criado en el deporte y nacido en el Rock. ¿ Qué son los Nebbieros Puros?

-Son un grupo de personas que tenemos como ídolo a Litto Nebbia, la presidenta obviamente es la mujer de Litto, Alex De Luca una fenómena total. Fue el padre del Rock, no nació en el hippismo como yo, en el flour power. Primero con música beat y después se fue mezclando con el rock, desde año 1965 que lo sigo. Ahora que me dedico a mi canal de YouTube, donde subo letras que vengo haciendo desde el año 1971, y con una aplicación les pongo música y voz. Ahí pueden encontrar homenajes a Pedro y Pablo o Tanguito, el arbitro, Diego Armando Maradona y por supuesto de Lito Nebbia. Hace poco tuve un ida y vuelta por una canción de homenaje, le saqué unas palabras de él, obviamente le pedí permiso, me dijo que le mandara la letra para saber en que contexto lo hacia y todo bien.

Luis Oliveto 3 Luis Oliveto y el "Pibe" Valderrama. Gentileza.

-Luis creciste en Villa Ortúzar, en una casa con una poderosa impronta musical.

-Gustavo Cerati ensayaba en la terraza de mi casa, porque tenía una banda de rock en la cuál el baterista era mi hermano. Un día Gustavo me dice tenemos linda banda, suena bien, pero no tengo nombre y le dije ponele el nombre de mi perro que lo estás puteando todo el día porque te pilla los equipos, y le puso Koala, así se llamo su primer grupo.

-Tres meses después del Mundial de 1994, Diego Maradona en dupla con Carlos Fren, asumieron la dirección técnica de Mandiyú de Corrientes. Estuviste en el comienzo y en el final del ciclo.

- Cuando vos tenés una persona tan allá arriba, no crees que te la puedas cruzar nunca. La tarde del debut le cobre un off side a Alvarenga que estaba habilitado por tres cuadras, le anule el gol y después termino perdiendo con Rosario Central. En el último partido contra Racing, Diego habló con Destéfano en la puerta del vestuario, yo escuché toda la conversación, ahí se arregla su paso por la Academia. A la noche terminamos viendo fútbol de primera, frente a la costanera de Corrientes, con Franchi, Maradona, Dalma, Gianina. Después lo terminé dirigiendo, ya como jugador en un Boca vs Belgrano, en ese partido doy un penal que Diego erra, el quinto consecutivo. Igual ganaban 1 a 0 y Bilardo me pedía que terminara el partido, cuando Diego hace un golazo, el último gol de campo. En la mitad de la cancha estaba el Luifa Artime y me dice “vamos que sacamos”, y le digo “después de este gol querés seguir jugando”, se ríe y me contesta “si la verdad vayámonos” y nos fuimos. Una vez en el vestuario me llega la camiseta de Diego que esta guardada bajo 114 llaves.

Luis Oliveto 4 Luis Oliveto y Litto Nebbia Gentileza

-El 10 de Noviembre del 2001 se hizo el partido homenaje a Maradona, la frase La Pelota no se Mancha navegó sobre las lágrimas de todo el mundo del fútbol. Luis Oliveto rubricó esa leyenda, pero esos momentos guardan una historia previa.

-Estábamos en el campo deportivo de los árbitros, un día de diluvio total. Bava habia hecho un partido contra unos jueces federales de San Isidro. El grupo de Diego tenia partido en Coconor, que se suspende por la lluvia, uno de ellos lo llamó a Bava y le dice vamos para allá con Maradona, algo que parecia no ser real. Efectivamente empezaron a entrar los jueces y entre ellos llega Diego, Cóppola y Lito Pintos, que fue el arquero de su equipo. Nos empezamos a cambiar con Diego y le digo “ Vamos a jugar al gimnasio cubierto que la cancha esta inundada” y me dice “ No no, el fútbol se juega en tierra, vamos a la cancha” y se manda y nos mandamos Bava, Lamolina y yo. Nos quedamos hablando en la mitad de la cancha y un periodista, desde el predio de al lado, nos saca una foto que se publica en Clarín. Despues del partido nos quedamos comiendo un asado con Diego y Cóppola, con cantidad de anécdotas, y la memoria que tenia Maradona era tremenda, se acordaba de todo los jugadores de inferiores, no solo de los compañeros, sino también de los rivales.

A los pocos días salen a hablar un par de árbitros, diciendo que era una vergüenza que jugáramos un partido con personas que estén en actividad. Diego iba a jugar el domingo posterior contra Racing, que terminan perdiendo 6 a 4, el día que asume Macri como presidente de Boca. Finalmente creo que nos dieron una fecha de suspensión a los tres y como Diego tenía códigos, no fue casualidad que fuimos los únicos tres árbitros que dirigimos su partido homenaje. Ese partido tuvo el final que tenía que tener, la pelota, Diego y el gol. Para mí se terminó ahí, fue la frutilla del postre de mi carrera.

Diego Armando Maradona, lo mejor que vi en mi vida

Así camina Luis Héctor Oliveto, con la naturalidad y la certeza que forman parte de su estilo, siempre fiel a su honestidad. En orgullosa oposición a los criterios de aquellos que se aferran al negocio. Silbato en boca sopló los vientos de su destino, mientras que tarjeta en mano, alzó los colores de sus banderas.