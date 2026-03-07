Contracarrusel: la policía bloqueó la salida del carro pero la protesta se hace igual

Los organizadores del contracarrusel habían preparado un carro. La policía impidió la salida y no podrán usarlo. Cómo es esa marcha.

La Vendimia también es escenario de protestas y el "contracarrusel" es uno de los hitos más relevantes, pues se gestó hace muchos años. La concentración se hizo en Plaza Italia, desde donde marchan para recorrer el mismo camino que el Carrusel.

Este año hubo una particularidad: las Asambleas por el Agua y organizaciones ambientalistas habían preparado un carro para que acompañe el recorrido. Pero durante la madrugada la policía bloqueó la salida y no pudieron usarlo. Según aseguraron los representantes de las organizaciones, se había acordado previamente la utilización del carro para evitar inconvenientes. Pero se encontraron con un móvil policial que bloequeaba la salida.

Contra carrusel 1 "El pasado martes 3 de marzo , el Ministerio de Seguridad, la Sub Secretaría de Cultura, y la Policía de Mendoza nos autorizaron a utilizar un camión para el contra-carrusel", informaron los organizadores. "Ayer nos reunimos de 18:00 a 23:30 en una casa amiga de Guaymallén para decorar nuestro camión y dejarlo guardado ahí. A las 00:30 llegamos a la casa del dueño del vehículo en Luján de Cuyo (donde no estaba el camión) y 3 policías, 2 móviles, nos estaban esperando para abordarnos en una situación de lo más irregular y sospechosa. Se nos notificó que no podíamos usar el camión en el contra-carrusel. Sin darnos ningún razón. Solo dijeron que no se puede. La orden llegó del Centro Estratégico de Operaciones (CEO). Tomaron nuestros datos y nos tuvieron hasta las 4:30 de la madrugada a la espera del labrado de un acta que no se hizo en presencia nuestra, por una situación que no denotaba delito ni irregularidad de ningún tipo", aseguraron.

Contra carrusel 2 En la marcha están las Asambleas por el Agua, centros de estudiantes, partidos de izquierda como el PTS, y el FITU, el Movimiento Evita y otras organizaciones.

La protesta se concentra en temas relacionados a los recursos naturales, principalmente el agua y los glaciares. La marcha ocurre en medio del impulso a la minería que ejecuta el Gobierno provincial y el proyecto para modificar la Ley de Glaciares que propuso la gestión de Javier Milei.