Lionel Messi, el protagonista inesperado de la Vendimia: qué dijo y cómo lo tomaron
Lionel Messi estuvo presente en la Vendimia, en particular en la COVIAR. Qué dijo y cómo lo citaron.
No vino a Mendoza, pero fue protagonista. Lionel Messi fue una de las figuras más citadas en el desayuno de la COVIAR y la Vendimia. En “ausencia” el capitán de la selección argentina de fútbol fue tomado como ícono del consumo diverso de vino.
No es casual, pues Messi tiene su propio vino, aunque no sea producido en Argentina. Pero además, sin querer hizo una promoción enorme de la “bebida nacional”.
La primera aparición fue en el video institucional de la COVIAR, donde presentaron un corte de la una entrevista en la que Messi dice que le gusta tomar vino, pero que lo hace con una bebida gaseosa, particularmente sprite.
Luego, el presidente de la Coviar, Fabián Ruggeri lo citó directamente. “Hace poco tiempo incluso Lionel Messi lo expresó de una forma muy simple cuando dio a entender: «Tómalo como quieras»”, dijo Ruggeri tomando la voz de Messi.