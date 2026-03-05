Durante su reunión en la Casa Blanca, Trump opinó que Messi es mejor que Pelé: "Yo creo que lo es"

Donald Trump elogió a Messi durante su encuentro y lo puso por encima de Pelé, a quien en otras oportunidades había señalado como su futbolista favorito.

La Pulga ingresó a la ceremonia junto con Donald Trump y luego se puso al frente del resto del plantel. El mandatario dio un discurso delante de ellos en el que tocó algunos temas de política internacional (como la guerra de Irán), pero también se metió en el fútbol. Entre los distintos aspectos de los que habló, elogió al astro rosarino y opinó que es mejor que nada menos que Pelé.

Trump opinó que Messi es mejor que Pelé Trump opinó que Messi es mejor que Pelé Primer momento, declaró que tanto él como su hijo eran fanáticos de la Pulga y destacó que hubiera decidido ir a la MLS después de ganar el Mundial de Qatar: "Pudo haber ido a cualquier lugar después de salir campeón, cualquier club del planeta lo quería, pero eligió venir aquí y ayudar a que el fútbol crezca en Estados Unidos (...) Desde que llegó, el interés por la liga explotó. La gente quiere verlo jugar, quiere ver a este equipo campeón", comenzó.

Tras esto, recordó que la primera gran estrella en jugar en el fútbol estadounidense fue Pelé, quien vistió la camiseta del New York Cosmos de 1975 a 1977. "Quizás vos sos mejor que Pelé", dijo entonces, mientras señalaba a Leo. Entonces se dirigió a los jugadores del Inter Miami para preguntarles quién de los dos era mejor, a lo que respondieron a coro: "¡Messi...!".