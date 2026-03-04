Video: Ciro Messi salió campeón con el Inter Miami y levantó la copa imitando a su papá en Qatar
El hijo menor de Lionel Messi ganó la Adidas Champions Cup 2026 con las Garzas y replicó el festejo del 10 en el Mundial 2022. La reacción en redes.
La familia Messi está de festejo. Ciro, el menor de los hijos de Leo, se consagró campeón con el Inter Miami en la Adidas Champions Cup 2026, un torneo infantil que reunió a distintas academias y que tuvo al pequeño como protagonista en la categoría Sub 8.
Con apenas siete años -cumplirá ocho el próximo 10 de marzo-, Ciro fue parte del plantel de las Garzas que se consagró en Estados Unidos y dejó su sello durante la competencia. En las imágenes que difundió la Academia del club en redes sociales se lo vio activo, participativo y al estilo del mejor del mundo: con la 10 en la espalda y portando la cinta de capitán. Pero ese no fue el único detalle.
El momento viral llegó durante los festejos. Mientras sus compañeros ya estaban en el centro del escenario, Ciro apareció por un costado, se metió en el medio del grupo y levantó el trofeo para desatar la celebración. ¿La comparación inevitable? La consagración de la Selección argentina en el Mundial 2022.
Video: así levantó el trofeo Ciro Messi al ser campeón con el Inter Miami
El gesto del menor de los Messi (también están Thiago y Mateo) recordó inmediatamente a la imagen eterna de la Pulga alzando la Copa del Mundo aquel 18 de diciembre, tras la final inolvidable Francia en el estadio Lusail.
Claramente, las redes explotaron en cuestión de minutos. La publicación de Inter Miami se llenó de comentarios, corazones y mensajes de aliento. Entre los miles de likes apareció uno más que especial: el de Antonela Roccuzzo. La pregunta es: ¿seguirá los pasos de su padre?