Tras marcarle a Orlando, a cuántos goles quedó Messi de ser el máximo anotador de tiro libre de la historia del fútbol

Lionel Messi marcó un golazo por esa vía en el Clásico del Solo y escaló una posición más en la tabla de goleadores históricos. ¿A cuántos quedó de la cima?

Lionel Messi quedó muy cerca de ser el máximo anotador de tiros libres en la historia del fútbol.

Lionel Messi volvió a ser, una vez más, la gran figura en el triunfo del Inter Miami. El astro rosarino marcó dos golazos, uno de ellos de tiro libre, y le permitió al equipo de Javier Mascherano quedarse con el Clásico del Sol frente a Orlando City al derrotarlo por 4-2.

A los 89’, el ocho veces ganador del Balón de Oro se hizo cargo de la ejecución y sacó un zurdazo que se clavó en el ángulo izquierdo de abajo del lado del arquero. De esta manera, Leo alcanzó los 70 goles por esta vía y escaló una posición más en busca de ser el máximo anotador de tiro libre de la historia del fútbol.

Video: el golazo de Messi en la victoria del Inter Miami ante Orlando City El segundo gol de Messi para el 4-2 de Inter Miami A cuántos goles quedó Messi de ser el máximo anotador de tiro libre de la historia del fútbol Lionel Messi ahora se ubica en la 4° posición de la tabla histórica de anotadores de tiro libre y dejó atrás al brasileño Marcos Assunção (69 goles). Ahora, el próximo que aparece por delante de él en la lista es el famoso Juninho Pernambucano (72 tantos), histórico futbolista del Olympique de Lyon y especialista en tiros libres como ningún otro.

Luego, en el segundo escalón aparece Roberto Dinamite con 75 mientras que el máximo anotador de tiros libres en la historia del fútbol es Marcelinho Carioca con un total de 78. El futbolista brasileño pasó por clubes de su país, el fútbol europeo, más sus ciclos en Japón y Arabia Saudita. Además, convirtió dos más en amistosos, otros dos indirectos y cuatro goles olímpicos.