Lamine Yamal hizo su primer hat trick y rompió un histórico récord de Messi en Barcelona

Lamine Yamal marcó por primera vez tres goles en un mismo partido y superó una marca que la Pulga ostentaba hace casi 20 años con la camiseta blaugrana.

Lamine Yamal tuvo su noche consagratoria en el Barcelona y escribió una página dorada en la historia del club. La joven estrella mundial firmó su primer hat trick en la goleada 4-1 ante el Villarreal en el Camp Nou por la fecha 26 y dejó atrás una marca que hasta ahora tenía dueño ilustre: Lionel Messi.

El récord que Lamine Yamal le arrebató a Lionel Messi en Barcelona Con apenas 18 años y 230 días, el extremo de la Selección de España se convirtió en el jugador más joven en la historia del club en marcar tres goles en un partido de liga con la camiseta del Blaugrana. Así, superó el histórico récord de la Pulga, que lo había conseguido con 19 años y 259 días nada menos que ante el Real Madrid en 2007.

Pero eso no fue todo. Yamal también se transformó en el futbolista más joven en marcar tres tantos en un mismo encuentro de la Liga española en el siglo XXI, un dato que agiganta todavía más lo suyo en la élite europea.

Lamine Yamal anotó el primer hat trick de su carrera en la goleada del Barcelona ante Villarreal. Lamine Yamal anotó el primer hat trick de su carrera en la goleada del Barcelona ante Villarreal. Video: DSports Como frutilla del postre, el delantero del Barcelona alcanzó las 100 participaciones directas en goles a lo largo de su carrera: suma 48 tantos y 52 asistencias. ¿El detalle que impacta? Llegó a esa cifra tres años antes que Messi y Cristiano Ronaldo, quienes alcanzaron ese número recién a los 21.