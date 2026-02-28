La importante decisión de Valentín Carboni en Racing tras la lesión que lo deja afuera del Mundial

Valentín Carboni se rompió los ligamentos cruzados en Racing, donde está a préstamo ya que su pase le pertenece al Inter. ¿Vuelve a Italia o se queda en Avellaneda?

Valentín Carboni se rompió los cruzados y Racing lo pierde por casi todo el año.

En cuestión de semanas, lo que había empezado como uno de los grandes bombazos del mercado de pases terminó en una situación traumática. Valentín Carboni, el refuerzo estrella de Racing para 2026, sufrió una durísima lesión y estará varios meses afuera de las canchas.

El episodio se produjo en el entrenamiento del viernes. Según comunicó el club de Avellaneda, el delantero zurdo de 20 años padece una rotura completa del ligamento cruzado anterior y rotura parcial del ligamento colateral externo de la rodilla derecha. Con este panorama, claro, deberá ser intervenido quirúrgicamente.

La decisión de Valentín Carboni en Racing tras romperse los ligamentos cruzados En ese contexto, se abrió una incógnita clave sobre dónde continuaría su tratamiento. En un primer momento se evaluó la posibilidad de que regresara a Italia para trabajar bajo la órbita del club dueño de su pase, el Inter de Milán. Sin embargo, con el correr de las horas la balanza se inclinó hacia otro lado.

Valentín Carboni. Tigre-Racing Carboni ya decidió: hará la rehabilitación completa en Racing tras su rotura de ligamentos cruzados. FotoBaires Es que el propio Carboni tomó la decisión de quedarse en Argentina, operarse acá y hacer toda la rehabilitación en Racing. El motivo es claro: se siente respaldado por el cuerpo técnico y sus compañeros y prefiere atravesar este momento tan delicado cerca de ellos.