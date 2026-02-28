Reunión muy positiva entre River y Eduardo Coudet: qué falta para que sea el sucesor de Gallardo

Este sábado se dio un encuentro virtual en el que Eduardo Coudet quedó a un paso de convertirse en el nuevo DT de River. Cuándo viajaría a la Argentina.

El ciclo post Marcelo Gallardo empieza a tomar color en River y el elegido tiene nombre y apellido: Eduardo Coudet. Tras días de rumores, este sábado se dio la reunión clave entre el entrenador y la dirigencia en la que se avanzó fuerte para que el Chacho se convierta en el nuevo DT.

Eduardo Coudet, a detalles de ser el nuevo entrenador de River tras la salida de Gallardo Desde España, el técnico del Alavés entabló una videollamada junto a su representante y los que toman las decisiones más importantes del Millonario: Stefano Di Carlo, Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio. En la misma se llegó a un rápido entendimiento en los términos de su contrato y, a partir de eso, se habló de proyecto, ideas futbolísticas y tiempos.

No hubo diferencias ni discusiones contractuales de peso: la charla giró principalmente en torno a la planificación deportiva y al armado del equipo de trabajo. Con ese panorama positivo, acordaron un segundo encuentro para pulir los detalles finales para que Coudet asuma el cargo cuanto antes.

Eduardo Chacho Coudet En plena lucha por el descenso, Coudet tiene decidido dejar el Alavés para cumplir su sueño de dirigir a River. EFE En ese contexto, la idea es firmar un vínculo que lo una a River por dos años (hasta diciembre de 2027) y que el entrenador viaje al país entre miércoles y jueves de la próxima semana. El único paso pendiente para oficializar todo es su salida del Alavés, donde presentaría su renuncia y le dejaría un resarcimiento económico al club teniendo en cuenta que su contrato finaliza en junio de este año.