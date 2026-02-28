Atención, River: Eduardo Coudet ya tendría reemplazo en Alavés

El posible regreso de Eduardo Coudet al fútbol argentino empieza a tener impacto también en Europa. En medio de los contactos con River Plate , en Deportivo Alavés ya evalúan alternativas ante una eventual salida del entrenador.

Fue su representante, Christian Bragarnik, quien confirmó el interés del club argentino : “Le acabo de enviar un mensaje diciendo que tuve un contacto formal con River . Me va a llamar cuando llegue de dirigir su partido”, señaló en declaraciones a ESPN.

El técnico, que asumió en el conjunto español en diciembre de 2024, aparece como uno de los principales candidatos para suceder a Marcelo Gallardo, lo que aceleró los movimientos internos en el club vasco.

Ante este escenario, la dirigencia del Alavés ya tendría definido a su principal candidato: Quique Sánchez Flores. El entrenador se encuentra sin club desde mediados de 2024, tras su salida de Sevilla FC.

Su experiencia es uno de los factores que más valoran en el club, que atraviesa una situación delicada en la tabla y pelea por mantenerse fuera de la zona de descenso. Consideran que su recorrido puede ser clave para sostener el proyecto deportivo en un momento exigente.

A lo largo de su carrera, Sánchez Flores dirigió en distintas ligas y acumuló experiencia en equipos como Atlético de Madrid, Valencia CF y SL Benfica, entre otros. Además, tuvo pasos por ligas de Asia y Medio Oriente.

quique sánchez flores Quique Sánchez Flores, el principal apuntado para reemplazar a Coudet en el Deportivo Alavés. Instagram @qusnfr

En su palmarés figuran títulos relevantes, como una Europa League y una Supercopa de Europa, logros que fortalecen su perfil para asumir en un contexto competitivo.

Otra alternativa para Alavés

En caso de que no avance la opción principal, el club también contempla a Imanol Alguacil como posible reemplazo. Su situación es similar, ya que actualmente no tiene vínculo activo y podría ser una alternativa viable.

Por ahora, todas las decisiones están supeditadas a la definición del futuro de Coudet. Si se concreta su salida hacia River, Alavés tiene todo encaminado para avanzar formalmente por alguno de los candidatos en carpeta.