El representante de Eduardo Coudet reconoció que River lo llamó: "Al Chacho le seduce la idea"

Christian Bragarnik, manager del Chacho Coudet, habló sobre la posibilidad de que el DT se convierta en el sucesor de Gallardo en River.

Tras la salida de Marcelo Gallardo, el principal apuntado para tomar las riendas del primer equipo de River Plate es Eduardo Coudet. Con un consenso casi unánime entre hinchada y dirigencia, ya muchos en Núñez lo dan como el sucesor del Muñeco en el banco, aunque primero deberá arreglar su salida del Deportivo Alavés.

El equipo vasco está en una situación delicada en LaLiga y este viernes perdió un partido clave por la permanencia frente al Levante. Tras esta dura derrota, el Chacho negó en conferencia de prensa que hubiera existido un contacto con el Millonario. Sin embargo, unos minutos después, su representante, Christian Bragarnik, aportó nueva información al respecto.

"Recién hoy tuve el llamado de Stefano Di Carlo y ahora que sé que es una posibilidad, no tengo problema en contarlo. Ojalá lo hubiera podido decir antes, pero la realidad es que me llamaron esta tarde", aseguró el mánager en diálogo con TyC Sports. Y detalló: "El contacto fue con el presidente y con Enzo Francescoli".

"Fueron cautos y me dijeron que es uno de los candidatos. Me preguntaron cuál es su situación, por más que ya la conocen y saben que tiene contrato. Yo en estos días estuve hablando con Chacho y estábamos a la espera de saber si era verdad o no. Ahora que lo sabemos, tendré que hablar primero con el entrenador y luego con las autoridades del Alavés", continuó su relato.