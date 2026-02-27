Tras irse de River, la postura de Marcelo Gallardo ante el interés de Vasco Da Gama

Luego de anunciar su renuncia días atrás, se supo que Vasco Da Gama tenía en carpeta a Marcelo Gallardo para que reemplazara a Fernando Diniz en el banco.

Marcelo Gallardo dejó oficialmente de ser el director técnico de River Plate. Este jueves se despidió del Monumental con un triunfo por 3-1 sobre Banfield, en la que fue una de las mejores presentaciones del equipo en el último tiempo. Tras esto, dio por finalizado su segundo ciclo al mando del club de sus amores.

El Millonario ahora debe buscar un reemplazante y todo apunta a que el sucesor será el Chacho Coudet. Y del otro lado, es una incógnita qué será del futuro profesional del Muñeco. En primera instancia, a las pocas hora de conocerse su decisión de renunciar, trascendió que Vasco Da Gama estaba interesado en contratarlo para reencaminarlo tras un mal arranque en el Brasileirao.

Marcelo Gallardo no va a dirigir Vasco Da Gama Marcelo Gallardo despedida 1 Marcelo Gallardo no tiene pensado dirigir un nuevo club en lo inmediato. Juan Mateo Aberastain / MDZ Sin embargo, tras finalizar su vínculo con la Banda, Napoleón no tiene intenciones de agarrar un nuevo desafío en el plazo inmediato y piensa tomarse un tiempo para ver qué paso dar, mientras aprovecha para dedicarle un espacio a su familia. "Mañana tal vez voy a estar viniendo con mi hijo (Benjamín, de 6 años) al colegio, así que no me voy a despedir", había señalado el entrenador anoche en conferencia de prensa.

Por lo tanto, Vasco, que viene de despedir la semana pasada a Fernando Diniz, deberá evaluar otras alternativas para que tome las riendas del primer equipo. Algunas de las opciones que se sabía que manejaba son Renato Gaúcho, libre luego de su último paso por Fluminense, y Artur Jorge, del Al-Rayyan qatarí.

Gallardo dejó la puerta abierta para un tercer ciclo La despedida de Marcelo Gallardo en conferencia de prensa En su última conferencia, Gallardo se despidió con una advertencia que deja la puerta abierta para un eventual regreso y tercer ciclo el mediano plazo: "Voy a estar muy pendiente de lo que pase en el tiempo que yo esté afuera". Un dato a considerar es que, desde su debut profesional y contando tanto su carrera de jugador como de DT, nunca estuvo más de 5 años lejos de River.