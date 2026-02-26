Sin aceptar preguntas, Gallardo se despidió de River con una advertencia: "Voy a estar muy pendiente de lo que pase"

Tras el triunfo ante Banfield en el Monumental, Marcelo Gallardo dio la última conferencia de prensa de su segundo ciclo como DT de River.

Marcelo Gallardo pudo decirle adiós a River Plate con una última alegría. Este jueves, en lo que fue su partido de despedida, sus dirigidos vencieron 3-1 a Banfield en el Monumental por la fecha 7 del Torneo Apertura, en la que probablemente haya sido la mejor presentación del equipo en todo lo que va del 2026.

La noche estuvo cargada de emoción. Sin homenajes por parte del club, como el propio Muñeco se había encargado de pedirle a la dirigencia, el público le dedicó una fuerte ovación durante reiteradas oportunidades a lo largo de los 90 minutos, antes y después del encuentro, y que solo interrumpieron para insultar ocasionalmente a los jugadores, a quienes responsabilizaron del mal momento.

La despedida de Marcelo Gallardo en conferencia de prensa La despedida de Marcelo Gallardo en conferencia de prensa Luego del triunfo, Napoleón asistió a la conferencia de prensa para decir sus últimas palabras como DT millonario: "Simplemente quiero agradecer a la gente por una noche más de amor incondicional. Retribuir todo ese cariño a veces es muy difícil, así que lo quiero transmitir desde acá. Gracias a ustedes (los periodistas) también por el respeto que han tenido conmigo y todos los que me acompañaron en todos estos años durante mis dos ciclos", comenzó su alocución.

"A River le digo que mañana tal vez voy a estar viniendo con mi hijo al colegio, así que no me voy a despedir. Son las cosas que tiene este lugar mágico: te vas, pero no te vas nunca", manifestó luego. Y advirtió: "Voy a estar muy pendiente de lo que pase en el tiempo que yo esté afuera. Muchas gracias a todos nuevamente y que sea un buen año. Les deseo de todo corazón al club, al plantel y a la dirigencia lo mejor, que se pueda reponer y volver a ponerse de pie para lo que viene".