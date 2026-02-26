De la ovación a Gallardo al insulto a los jugadores: la reacción de los hinchas de River en el Monumental

La hinchada de River dejó bien en claro su sentir con el cuerpo técnico y el plantel en la despedida de Gallardo como DT.

La reacción de los hinchas de River en la despedida de Gallardo fue muy elocuente.

Marcelo Gallardo decidió dar por terminado su segunda etapa como director técnico de River Plate. Un ciclo en el que nunca encontró un funcionamiento claro, no pudo levantar títulos y que no estuvo ni cerca de hacerle honor al anterior, pese a la enorme cantidad y variedad de jugadores de jerarquía que pasaron durante este último año y medio.

Sin conseguir respuestas futbolísticas para reencaminar la situación, Napoleón optó por despedirse del cargo este jueves tras el partido contra Banfield por la fecha 7 del Apertura en el Monumental. Sin homenajes en el estadio por parte del club, como el propio entrenador había pedido, fue el público el que se encargó de brindarle un último adiós al ídolo.

Los hinchas de River ovacionaron a Marcelo Gallardo Los hinchas de River ovacionaron a Marcelo Gallardo Como era de esperarse, pese a las innumerables críticas que recibió en el último tiempo, el histórico entrenador no podía recibir más que una fuerte y merecida ovación por parte de los hinchas. Un sonoro "¡Muñeco, Muñeco...!" bajó de las tribunas antes de que comenzara el encuentro, mientras el técnico de 50 años saludaba a los fanáticos desde el campo de juego.

Pero más allá del reconocimiento a Gallardo, la parcialidad local no olvidó lo sucedido recientemente y su reacción para con el plantel no fue la misma. Inmediatamente después de los vítores, entonaron el clásico y elocuente "¡Jugadores...!, el cántico que se convirtió en una constante en casi todas las canchas del país cada vez que hay disconformidad con el juego y actitud del equipo.