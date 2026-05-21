Marcelo Gallardo recibió una particular oferta para ir al Mundial 2026 y analiza aceptarla

A menos de tres semanas para que comience el Mundial, Marcelo Gallardo está considerando viajar a suelo norteamericano para ejercer un rol inédito en él.

Faltan apenas 20 días para el Mundial 2026. Y mientras las distintas selecciones anuncian a los jugadores que participarán del certamen, trascendió en las últimas horas que Marcelo Gallardo también podría decir presente en suelo norteamericano, aunque en un rol inédito en él que nunca antes había ejercido.

El Muñeco ya había estado en dos Copas del Mundo como futbolista de Argentina: en Francia 1998 jugó unos 3 partidos, mientras que en Corea-Japón 2002 formó parte de la nómina de Marcelo Bielsa, pero no sumó minutos. Para el torneo que se disputará dentro de tres semanas en Estados Unidos, México y Canadá, podría estar no en una cancha ni tampoco en un banco, pero sí detrás de un micrófono.

A Marcelo Gallardo le ofrecieron viajar al Mundial como comentarista Marcelo Gallardo Marcelo Gallardo podría viajar al Mundial 2026 como comentarista. @RiverPlate

Es que hace unas semanas recibió una oferta por parte de ESPN para ser comentarista de la señal en algunos de los partidos del máximo campeonato ecuménico que transmitirá a través de la plataforma de Disney Plus. Si bien no se sabe en detalle aún cómo sería el equipo completo, se estipula que secundaría los relatos de Sebastián "Pollo" Vignolo y estaría acompañado de otro exjugador.

La idea sería ofrecer una alternativa a la señal principal, que tendría como dupla relator/comentarista a Mariano Closs y Diego Latorre. Sin embargo, todavía no hay nada definido y Gallardo se encuentra analizando la oferta, aunque no sería poco probable que la termine aceptando.