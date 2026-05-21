Valdano vaticinó el Mundial 2026: sus 4 candidatos a campeón y qué selección llega "un escalón arriba del resto"

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, Jorge Valdano ubicó a la Selección argentina entre las grandes candidatas al título. El campeón del mundo en México 1986 analizó el presente de las principales potencias del fútbol internacional y destacó especialmente la capacidad del equipo de Lionel Scaloni para sostener la ambición competitiva después de haber ganado todo en los últimos años.

A menos de un mes para el inicio de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá , el exdelantero participó en Madrid de la presentación del libro 366 futbolistas, escrito por Alfredo Relaño. Allí dejó una extensa reflexión sobre el escenario actual del fútbol internacional, los equipos mejor posicionados y también algunos cuestionamientos al rumbo moderno del deporte.

Lejos de enfocarse únicamente en los títulos obtenidos por la Albiceleste, Valdano puso el acento en la mentalidad del grupo y en la continuidad del proyecto encabezado por Scaloni. “Argentina no perdió el hambre”, resumió durante el evento.

Para el exentrenador del Real Madrid, uno de los mayores méritos del seleccionado argentino pasa por haber mantenido una identidad competitiva estable incluso después de conquistar la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Los 4 máximos candidatos de Valdano a ganar el Mundial 2026

Aunque Argentina aparece entre sus principales candidatas, Valdano también señaló a otras selecciones que, según su análisis, llegan en condiciones de pelear seriamente por el campeonato.

España, Francia y Portugal integran el grupo de cuatro favoritos mencionado por el campeón del mundo. Incluso consideró que el conjunto español "quizá llega un escalón por encima" respecto a los otros aspirantes. Según explicó, la fortaleza del mediocampo y el funcionamiento colectivo convierten al equipo ibérico en uno de los seleccionados más completos de la actualidad.

En el caso de Francia, destacó la naturalidad con la que suele instalarse en las instancias decisivas de las grandes competencias internacionales. Portugal, por su parte, aparece en su análisis como una selección que logró consolidar una evolución futbolística sostenida en los últimos años.

El papel clave de Lamine Yamal y Nico Williams

Dentro de su análisis sobre España, Valdano dedicó un apartado especial a dos futbolistas que considera determinantes para romper partidos cerrados: Lamine Yamal y Nico Williams.

Para el exfutbolista, ambos representan un perfil cada vez más valioso en el fútbol actual por su capacidad de desequilibrio individual y cambio de ritmo en ataque. “Son los jugadores que le agregan peligro al juego”, afirmó.

Lamine Yamal, la joya de España. Foto: @lamineyamal Lamine Yamal, uno de los pilares de la selección española. Foto: @lamineyamal

Además, valoró que España haya logrado combinar esa explosión ofensiva con una estructura colectiva sólida, algo que considera fundamental para sostenerse durante un torneo tan largo y exigente.

La crítica al nuevo formato del Mundial

Más allá del análisis sobre candidatos, Valdano también cuestionó algunas decisiones vinculadas al desarrollo de la próxima Copa del Mundo. El exfutbolista se mostró crítico con el nuevo formato de 48 selecciones impulsado por FIFA y advirtió que la ampliación podría afectar el nivel de varios partidos durante la fase inicial.

A su entender, la diferencia entre algunas selecciones puede provocar encuentros demasiado desparejos y favorecer planteos excesivamente defensivos. Además, sumó otro factor que considera determinante: las condiciones climáticas. “Los que jueguen al pelotazo se van a suicidar”, lanzó en referencia a las altas temperaturas que podrían registrarse en varias sedes de Estados Unidos y México.

Según explicó, el contexto climático obligará a muchos equipos a administrar mejor la posesión y reducir esfuerzos físicos innecesarios durante los encuentros.

mundial 2026 º El Mundial de la FIFA estrenará formato este año. Shutterstock

Mientras el Mundial 2026 entra en su cuenta regresiva definitiva, Valdano dejó en claro cuáles son las selecciones que más lo convencen. Y entre todas ellas, Argentina sigue ocupando un lugar central en su mirada.