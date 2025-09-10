La soprendente reflexión de Jorge Valdano sobre el Mundial de México 1986: "Fue fácil"

Jorge Valdano llegó a España hace 50 años y allí forjó la mayor parte de su trayectoria como futbolista. Brilló en Alavés, Zaragoza y Real Madrid, lo que lo llevó a la Selección argentina , donde se consagró campeón en México 1986 .

En diálogo con Marca, el exdelantero recordó aquellos tiempos y habló de su crecimiento: “Yo era un jugador que tenía mucha voluntad, que después de los entrenamientos se quedaba una hora más mejorando cosas que me parecían imprescindibles… terminé jugando de extremo izquierdo”.

Sobre la conquista en México, donde fue autor de un gol en la final ante Alemania, Valdano sorprendió con su definición: “Fue hasta fácil. No tiramos un solo penal, no jugamos una sola prórroga. Era un equipo experto, con gente muy madura y con un genio adentro. Sabíamos cómo poner en valor esa figura absolutamente diferencial que era Maradona”.

Ya retirado en 1987 por una hepatitis, Valdano relató cómo Bilardo lo convenció de entrenarse para el Mundial de Italia 1990: “Había algo de disparate en la misma aceptación de la oferta. Yo llevaba tres años fuera del fútbol. Bilardo me pidió seis meses de sacrificio a cambio del Mundial, y lo acepté”.

Sin embargo, la historia no terminó como esperaba: “Cuando ya estaba en Roma, faltando una semana para el comienzo, me dijo que no me veía. Así que me quedé en Italia, pero para comentar los partidos con la Cadena Ser y sin campeonato”.

Su relación con Carlos Bilardo

El exfutbolista admitió que aquel final lo marcó, pero aclaró: “La verdad es que nunca más hablé con Bilardo, pero el nudo del ’86 era tan fuerte que no logré no quererlo”.