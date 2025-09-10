Fuerte respaldo de James Vowles a Franco Colapinto y un "palito" para Alpine: "Rinde, incluso cuando..."

El jefe de Williams destacó el talento de Franco Colapinto y cuestionó de manera indirecta el presente de la escudería francesa.

El jefe de equipo de Williams en la Fórmula 1, James Vowles, lanzó una indirecta a Alpine al destacar el rendimiento de Franco Colapinto, actual piloto de la escudería francesa, fuertemente criticado por Flavio Briatore y sin futuro asegurado en la categoría.

El británico, en declaraciones a Telemétrico, subrayó que el argentino “rinde, incluso, cuando no tiene los sistemas adecuados”, en una clara alusión a las dificultades técnicas que enfrenta Alpine esta temporada.

Vowles fue quien le dio la oportunidad a Colapinto de debutar en la máxima categoría durante los últimos nueve Grandes Premios de 2024, etapa en la que el piloto de Pilar sumó sus primeros puntos en el campeonato. Desde entonces, mantuvo una relación cercana con él y no escatima en elogios: “Es una persona con tanto talento natural. Incluso, cuando no tiene los sistemas adecuados y poco tiempo en el coche, él rinde y lo hace con pasión argentina, eso me gusta de él”, destacó.

Vowles marcó diferencias con Flavio Briatore Las palabras del jefe de Williams llegan en contraste con las declaraciones de Flavio Briatore, actual asesor ejecutivo de Alpine, quien en las últimas semanas había sido muy crítico con el desempeño del joven corredor. La defensa de Vowles marca un contrapunto y resalta la confianza que Colapinto aún genera en el paddock de la Fórmula 1.