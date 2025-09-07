La preocupante frase de Flavio Briatore sobre Alpine que alerta a Franco Colapinto

“Hoy en Monza no fue ni nuestro mejor día ni nuestro mejor resultado, en un circuito que sabíamos que no le favorecía a nuestro paquete”, expresó el jefe de Alpine en un comunicado de prensa difundido por la escudería. Y agregó: “El coche actual es todo lo que tenemos disponible con nuestros dos pilotos para las carreras restantes, dado el enfoque en el desarrollo del coche para 2026”.

De esta manera, Briatore dejó en claro que no habrá mejoras sustanciales en el monoplaza en lo que resta de 2025. El italiano remarcó que el foco del equipo está puesto en el futuro, aunque intentó dejar un guiño de optimismo: “Como competidores, sabemos que algunos fines de semana serán difíciles, pero confiamos en el trabajo que se está realizando entre bastidores y confiamos en que se avecinan mejores días para el equipo”.

En Monza, las estrategias distintas entre Colapinto y Gasly terminaron favoreciendo al francés, que apenas cruzó la meta un puesto por delante del argentino luego de una orden de equipo. La falta de potencia en el motor volvió a dejar en evidencia a Alpine frente a sus rivales directos.

¿Qué pasara con Franco Colapinto en la escudería francesa en 2026?

El panorama abre un signo de interrogación para el pilarense. Gasly renovó hasta 2028, pero Colapinto no tiene asegurado su asiento para 2026. Su contrato a largo plazo con la escudería no le garantiza continuidad en la butaca, por lo que deberá aprovechar al máximo las últimas carreras del año para convencer a Briatore.

Flavio Briatore habló del futuro de Colapinto

La buena para el argentino es que el propio Briatore lo elogió en la previa del GP de Italia: “Franco está haciendo un buen trabajo”. Ahora, con un auto que no tendrá grandes cambios, será cuestión de talento y regularidad para sostener sus chances en la F1.