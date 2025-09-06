Los seis futbolistas que Lionel Scaloni tiene en mente para convocar al reemplazante del Cuti Romero

El defensor central llegó a la quinta amarilla y se pierde el duelo ante Ecuador, es por ello que Scaloni buscará algún reemplazante y así tener más variantes.

Luego de la goleada por 3-0 ante Venezuela en el Monumental, que estuvo marcado por el último partido oficial de Lionel Messi con la Selección argentina en su tierra natal, los dirigidos por Lionel Scaloni ya regresaron a los entrenamientos con la mente puesta en el último encuentro de las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador el martes a las 20:00 (hora de Argentina).

De cara al duelo ante la Tri, el oriundo de Pujato sabe que no contará con dos futbolistas indispensables como lo son Messi, a quien decidió darle descanso para que pase más tiempo con su familia, y Cuti Romero, alcanzó las cinco tarjetas amarillas y fue suspendido para este compromiso en Guayaquil.

Los seis futbolistas que tiene en mente Scaloni para reemplazar al Cuti Romero A partir de esta baja, el DT solamente tiene a tres defensores centrales (Otamendi, Foyth y Balerdi), y es por ello que tiene en mente convocar a un futbolista de urgencia para que tenga variantes ante Ecuador y en las ultimas horas aparecieron seis posibles nombres. El que pica en punta es Facundo Medina, defensor del Olympique de Marsella y quien estuvo presente en las últimas convocatorias.

Facundo Medina Facundo Medina pica en punto para ser el reemplazante de Cuti Romero ante Ecuador. @facumedina99_

Luego, los otros dos nombres son del fútbol argentino: Kevin Lomónaco de Independiente y Lucas Martínez Quarta. Ambos fueron convocados en el último tiempo por Lionel Scaloni y tendrían alguna oportunidad. Más atrás se encuentran Marcos Senesi, de gran presente en el Bornemouth de Inglaterra, y Mariano Troilo, flamante refuerzo del Parma.