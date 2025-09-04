Video: la divertida reacción de Scaloni al doblete de Messi tras gran asistencia de Almada

Lionel Scaloni no pudo ocultar su fanatismo por Messi: tras el doblete ante Venezuela, las cámaras lo captaron con una reacción que se volvió viral en minutos.

La reacción del golazo de Scaloni al golazo de Messi para el 3-0 de la Selección argentina ante Venezuela.

El DT argentino fue sorprendido por las cámaras luego del tercer gol, tras una gran jugada colectiva que terminó con asistencia de Thiago Almada y definición de Messi. Apenas la pelota entró al arco, Scaloni hizo un gesto con la mano, mezcla de sorpresa y admiración, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Lejos de la formalidad de un entrenador, el gesto mostró al Scaloni hincha, el que disfruta de cada obra del 10 como si fuera uno más en la tribuna. En minutos, los usuarios en redes compartieron el video y lo llenaron de comentarios.

El propio técnico había anticipado lo que sentía en la previa: “Va a ser emotivo, especial y lindo”, dijo antes del partido sobre la despedida oficial de Messi. Y no falló. El DT lo vivió como lo hacen los millones de argentinos que disfrutan de cada partido de la Pulga.